【GRAPHT「Bloodborne」新商品】 9月25日～28日 先行販売予定

MSYは「GRAPHT」より、「Bloodborne」にインスパイアされた新作アイテムを9月25日～28日の東京ゲームショウ2025（TGS2025）で先行販売する。

今回販売するアイテムは「YOU DIED」を刺しゅうしたパーカやTシャツ、登場キャラクターや武器に着目した刺しゅうステッカーの他、「人形」、「時計塔のマリア」といった人気キャラクターのデフォルメイラストを使用した商品など。詳細は「GRAPHT」のTGS2025特設サイトで後日公開する。

Bloodborne パーカー（Bloodborne YOU DIED）（M/L/XL）9,900円

Bloodborne Tシャツ（Bloodborne YOU DIED）（M/L/XL）5,500円

Bloodborne スウェット 人形（M/L/XL）9,900円

Bloodborne 刺繍ステッカー 4種 各1,980円

Fanthful Bloodborne ぬいぐるみキーチェーン（狩人/人形/時計塔のマリア）各2,750円

Fanthful Bloodborne アクリルスタンド（人形/時計塔のマリア）各2,970円

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Bloodborne is a trademark of Sony Interactive Entertainment.