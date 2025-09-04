ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が、2025年9月1日にXを更新。近影を公開した。

「腰抜かすくらいの体もってくからね」

横川さんは2019年、JBBF 日本ボディビル選手権で優勝。それ以来大会から遠ざかっていたが、24年11月、ボディビルの世界大会「ミスター・オリンピア」に挑戦すると表明した。25年11月1日には、埼玉で行われるボディコンテスト「ジャパンオープン」に出場する。

この大会のチケットが9月1日発売だったが、横川さんは同日、Xで「チケットそっこう完売しちゃったみたいで買えなかった人がたくさんいて俺も悲しい」と投稿。そして、こうつづった。

「楽しみに待っててくれた分やばい体つくってくから当日流れてくる写真とかでも腰抜かすくらいの体もってくからね 生で見れないかもだけど楽しみにしてて ゲットできた方は生横川お楽しみに みんなの心震わすぜ」

投稿では、上半身裸の自身の写真も公開。横川さんは8月に更新したYouTubeで、大会出場のために一時101〜102キロまで増量していたが、現在は減量期だと明かしていた。その言葉通り、Xで公開した写真の横川さんは、大きな筋肉はそのままに、上半身を絞っているようだ。盛り上がった筋肉に血管が浮き上がって見える。

Xユーザーからは「すご！ めっちゃ絞れてる」「既にヤバい。エグいって」「これでまだ仕上がり切ってない状態だってんだからほんとに尊敬する」「今でもえぐいのに当日どうなってるんだろうか、、、」などのコメントが寄せられている。