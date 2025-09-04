物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は8月22日に亡くなった鐘ヶ江管一（かねがえかんいち）さんを取り上げる。

＊＊＊

【写真を見る】きんさん・ぎんさんに挟まれて… 春の園遊会に出席した「鐘ヶ江管一さん」

パフォーマンス扱いされても

1991年6月3日、雲仙・普賢岳で大火砕流が発生、43人が犠牲となった。地元・島原市の市長として噴火災害の対応に奔走したのが鐘ヶ江管一さんだ。

鐘ヶ江さんは、この日も災害危険箇所を見回りし、予定通りに車を進めていれば火砕流に遭っていた。

島原市災害復興課の初代課長を務めた井上莞爾さんは振り返る。

「本当なら死んでいたと自分を責めていました。失ったも同然の命、市民の役に立てるなら何でもやると、言葉と行動が一致していた。噴火が鎮まるまではと、ひげを伸ばし始めたのは祈りの気持ちが込められていた。パフォーマンス扱いされても、ひげを見て全国の人が噴火を思ってくれればと気にしなかった」

ほどなく「ひげの市長」と呼ばれた。70年以上連れ添った妻の保子さんも言う。

「ひげが伸びたのは（火砕流の後）そるどころではなかったせいです。そんな姿は初めてでした。主人は頑固で、こうすると一度決めたら全うしました」

西鉄ライオンズの定宿に

鐘ヶ江さんは31年、島原で「国光屋」という旅館を営む家に生まれる。20歳までに父母を相次いで亡くし、若くして経営を担う。54年、保子さんと見合い結婚。3男2女を授かった。

西鉄ライオンズの島原キャンプの定宿になり、以来、中西太さん、仰木彬さんらとの交友が続いた。

「グラウンドにも出かけて手伝っていました。夜は一緒に飲んだりしておりました」（保子さん）

請われて市や県の教育委員長を務めた。日教組の影響が強い状況下で教育畑と無縁で実直な鐘ヶ江さんの手腕が求められたのだ。

毎日のように避難所を回り……

市会議員の経験もないが、80年、市長に推され、49歳で初当選。島原に懸案はなく、2期目、3期目は無投票当選。だが、90年普賢岳が198年ぶりに噴火した。

火砕流で犠牲者が出た直後、さらなる困難に直面。法的に住民を強制退去させる「警戒区域」を設定せざるを得なくなったのだ。市街地で全国初のケースだ。

「設定した翌日に再び大規模な火砕流が起きた。退去により犠牲者は出ず、ギリギリ決断が間に合ったとはいえ、立ち退きを強いた精神的な負担は大きく、げっそりやつれた」（井上さん）

陳情のためたびたび上京。

「地元選出の国会議員や県を飛び越えた面がある。市長は大臣だろうがズバズバ話し、時に涙もろくても信用された」（井上さん）

島原市の職員を経て現在は雲仙岳災害記念館の館長、杉本伸一さんは思い返す。

「毎日のように避難所を回り市民に声をかけて要望を聞いていた。旅館の経営者だったせいか相手を自然と気遣える人でした。市に届いた励ましの手紙を全部読んでいました」

「5時前には起き、私が作った野菜ジュースをジョッキで1杯飲んですぐ仕事に向かいました」（保子さん）

90歳を超えても追悼行事に参加

噴火が鎮まる気配のないまま、92年、市長選の年を迎え、立候補せずに退いた。人柄や面倒見は良いが、復興後の具体的ビジョンに欠けるなどの批判も出ていた。

退任時ひげは約27センチに伸びていた。切ったひげは友人の勧めで能面に使われた。

国政への誘いを固辞。求められ年間100回以上も講演する生活に。2002年、雲仙岳災害記念館が開設され、名誉館長を務めた。

「ここでの経験は他の地域でも必ず役に立つんだと、記憶や教訓の継承を責務に感じていた」（杉本さん）

「地震や火山の災害が起きるたび、被災者の支援では、皆が納得できる公平性をどう確保するか考え続けていました」（井上さん）

6月3日の追悼行事に90歳を超えても両手でつえを突き出席。が、今年は体調を崩し保子さんを通じて心境を発表した。

8月22日、94歳で逝去。

犠牲者の冥福を祈りながら、穏やかな時期の普賢岳が地元に親しまれ、恵みを与えた事実も忘れなかった。

「週刊新潮」2025年9月4日号 掲載