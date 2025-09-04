◆米大リーグ パイレーツ３―０ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。当初は投手としても先発予定だった大谷はせきなど風邪の症状の体調不良で登板回避となったが、打者のみの“一刀流”で２試合連続マルチ安打と孤軍奮闘の活躍だった。

試合後はクラブハウスで山本由伸投手（２７）と談笑する場面もあった。試合終了から２０分後の現地午後９時３０分に帰路に就いた大谷について、ロバーツ監督は「彼（大谷）は今の体の状態でもできる限りのことをしている。打席で戦い、次の塁を狙い、勝利のために動いてくれて我々は感謝している」と話した。

試合開始の３時間４０分前だった。スタメン発表の１番の欄に大谷の名前あったが、先発投手はシーハンとなっていた。各所に衝撃が走る中、ロバーツ監督は試合前取材で「彼は昨日から体調不良だった。（試合前に）投球練習のため外に出てみたが、気分が悪くなりトレーナーに知らせた。その時点で彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（４６号を含む３安打で）正しい判断だったと証明された。ただ、病気で脱水の可能性もあった。試合で投げる負担を考えた時にはうまくいかないと判断した」と説明していた。

だが、周囲の心配をよそに躍動するのが大谷だ。２点を追う５回先頭の第３打席。それまで２打席連続で抑えられていたアッシュクラフトから右中間を破る二塁打を放ち、３試合連続安打とした。２ストライクから３球目のチェンジアップを捉え、打球速度１０８・７マイル（約１７４・９キロ）と爆速の当たりだった。

７回１死の第４打席は左腕・シスクから三塁内野安打。全力疾走でマルチ安打を勝ち取り、その後一塁からベッツの大きな右飛で二塁へタッチアップするなど体調不良を感じさせない走塁を見せた。

指揮官は大谷が見せた二塁へのタッチアップに関しても「驚かないね。彼は勝つために何でもする“競争者”だ。得点圏に進むことが必要ならやる。そういう選手だ」とし、投手としての次回登板については「まだ万全ではない。だからこそ、次にいつ彼が登板できるかは決まっていない」と話した。