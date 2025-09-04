【ワシントン＝中根圭一】米連邦地裁は３日、トランプ政権が反ユダヤ主義対策の不備を理由にハーバード大への２２億ドル（約３３００億円）の補助金を凍結したことを違憲と判断し、補助金の交付を再開するよう政権に命じた。

ホワイトハウス報道官は米メディアに対し、控訴する方針を明らかにした。

トランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザを攻撃するイスラエルに抗議する学生デモの取り締まり強化を拒否したとして、同大が反ユダヤ主義や「過激な左翼」思想に支配されていると問題視している。理系分野などの研究に対する補助金の凍結のほか、留学生受け入れ資格の停止措置などで圧力を強めている。ハーバード大は４月、政権の措置を「違憲行為」と主張し、連邦地裁に提訴した。

連邦地裁のアリソン・バロウズ判事は３日、政権による補助金凍結を「恣意（しい）的かつ気まぐれなもの」と指摘し、違憲と結論付けた。

トランプ政権は、複数の大学に対し、同様の理由で補助金を凍結している。コロンビア大は、政府に計２億２１００万ドル（約３３０億円）を支払うことなどで合意し、補助金交付が再開されることになった。

政権はハーバード大に対しても、金銭の支払いを求める代わりに和解することを提案したが、両者は折り合わなかった。トランプ氏は８月２６日の閣議で同大について「非常に悪質だ」と酷評していた。