彼氏に初めて手料理を振る舞うのって緊張しますよね。ほとんどの男性は「おいしい！」「ありがとう！」と褒めてくれると思いますが、ありえない発言をする人もいるようで……。今回は、彼氏に手料理を振る舞ったら「まだ結婚はしてあげられない」と言われた話をご紹介いたします。

手料理を酷評

「彼氏に初めて肉じゃがを作ったんです。料理は上手ってわけではないのですが、肉じゃがは得意料理だし、きっと彼氏も喜んでくれるだろうと思って頑張って作ったのですが……。一口食べた彼氏が『別にまずくはないけど……』『これならコンビニの肉じゃがのほうが圧倒的にうまいよ』と言ってきてイラッとしました。

さらに『付き合って半年たつしそろそろ結婚かなって思ったけど』『残念だけどこの程度の腕前じゃまだ結婚してあげられないかな』と言われ、めっちゃムカつきましたね。結婚してあげられないってなに？ なんで結婚してあげるっていう上から目線な立場なわけ？ 人の作った料理を、仮にそこまでおいしくなかったとしても、こんな言い方をするなんてありえませんよね……。彼氏の人間性を疑った瞬間でした」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 彼女の作った手料理を貶した上に「結婚してあげられない」って、一体何様のつもりなのでしょうか……？ 素直に感謝の気持ちを伝えるだけでいいのに、余計なことばかり言ってしまう人っていますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。