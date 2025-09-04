Photo: 田中宏和

“信頼の2社のコラボ”アイテムとあって、期待通り！キッチリいい仕事してます！

今回ご紹介する、Anker「Smart Pouch Supported by KOKUYO」は、モバイルアクセサリーで定評のあるAnker（アンカー）社と、文房具・オフィス用品で長年愛され続けるKOKUYO（コクヨ）社が共同開発したガジェットポーチ。

現代のガジェットをスマートに収納できる仕様となっており、今どきのワークスタイルやライフスタイルに最適化しています。

日常使いからモバイルワーク、出張や旅行まで、さまざまなシーンで活躍してくれるアイテムです。

“モバイルデバイスの収納に特化”した設計

「Smart Pouch Supported by KOKUYO」は、Ankerがリリースしているガジェットポーチにつき、同社製品ラインナップを主眼においた製品開発がなされています。

モバイルバッテリーなど同社製品の小物ガジェットなら、ほぼ何でもピッタリ収まる造り！

もちろん、収めるものは他社製品でも問題なし。

可変式の間仕切り、伸縮性のあるメッシュポケットの装備など、機能的なオーガナイザーとしてまず不満の出ない仕上がりは、さすがのひと言です。

財布や手書きメモ、B5ハーフサイズノートなども収納可能なので、なんなら、これだけ握ってお出掛けできちゃうくらい。

お使いのノートPCやタブレット端末がピッタリ入るバッグなどと合わせれば、モバイルワークをすっきりスマートにしてくれるはず！

“自立できる”造りで、作業効率がアップ！

また「Smart Pouch Supported by KOKUYO」の特徴的なサイドボタンは、実は開口状態で本体が自立するためのギミック。

開口してサイドボタンを留めると、デスク上ではガジェットやペンを立てておけるスタンドとしても機能します。

使いたいアイテムをすぐに見つけることができ、スペースが限られたカフェのテーブルなどでも作業効率がアップすること請け合い。

閉じた状態がチャーミングなのも、個人的な推しポイントです。

実用性を重視した多彩な収納ポケット

MicroSDカードなど、小ささ&薄さから紛失してしまいそうな小物類のためのジッパー付きポケットも用意されていますし、マチ幅約5cmという薄型設計にもかかわらず、収納力はなかなかのレベル。

B5ハーフサイズのノートがピッタリと収まる背面ポケットは、スマホを入れておくのにもいい感じ。他にもカード類など、ひんぱんにアクセスしたいデバイスを入れておくにもいいでしょう。

ビジネスバッグやスーツケースの隙間にもコンパクトに収納できるので、使い勝手は申し分ない。

毎日の通勤、モバイルワーク、出張や旅行まで、あらゆるシーンで活躍してくれること間違いなしのアイテムに出合えて気分は上々です！

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact 3,980円 Amazonで購入する PR PR 3,980円 楽天で購入する PR PR 3,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

