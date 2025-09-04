

ジャパンモビリティショー2023でプロトタイプが発表され、ついに正式発売日＆価格が公開されたホンダの新型「プレリュード」（写真：本田技研工業）

本田技研工業（以下、ホンダ）が、2025年9月5日に発売する新型3ドアクーペ「プレリュード」に試乗する機会を得た。昭和の時代に人気を博した「スペシャリティカー」というジャンルに属する名車がプレリュード。その後継モデルとして24年ぶりに登場する新型は、独自の2モーター式ハイブリッドシステム「e:HEV（イーエイチイーブイ）」を搭載した電動化モデルとして復活。しかも、ハイブリッド車向け次世代技術の「S+シフト」を初搭載することで、e:HEVシステムの特性を生かしつつも、従来の電動化モデルでは味わえない「操る喜び」を堪能できるクルマに仕上がっているという。

ここでは、そんな新型プレリュードをクローズドコースで試乗。話題のS+シフトをはじめとする多彩な電動車向け最新技術により、どのように走りを楽しめるクルマになっているのかをレポートしてみたい。

プレリュード概要

初代モデルが1978年に登場した歴史あるモデルがプレリュードだ。とくに1980年代の2代目や3代目は、当時としてはかなり斬新なデザインなどにより、女性からも大きな支持を獲得。女性を誘ってドライブするのに最適なクルマ、いわゆる「デートカー」ブームを牽引した立役者だ。



新型プレリュードのスタイリング（写真：本田技研工業）

そんな名車の血統を受け継いだ6代目モデルが新型プレリュードだ。大きなトピックは、「シビックe:HEV」で定評のある2.0L・4気筒エンジンと2モーター式ハイブリッドのe:HEVシステムをマッチングさせたほか、前述のとおり、最近技術のS+シフトを投入したことだ。また、ホンダが誇るスポーツモデル「シビック タイプR」用の電子制御サスペンション機構なども採用し、プレリュード向けに最適化も施している。

新型プレリュードは、これらにより、スポーティさと洗練された雰囲気を両立。また、他メーカーのハイブリッドモデルなどにはない新機軸の「電動スペシャリティカー」に仕上がっているという。

グライダーをイメージしたエクステリア



新型プレリュードのリアビュー（写真：本田技研工業）

外観デザインは、大空を滑空する「グライダー」をイメージ。低く伸びたシルエットが印象的だ。また、厚みのあるフェンダーによるワイド感など、昔からスポーツモデルでは定番といえるスタイルを採用。翼のように外側へ広がるヘッドライト上部のマルチファンクションライトなど、最新の装備とも融合させることで、古臭さを感じさせない現代的なテイストも盛り込んでいる。

なお、ボディサイズは、全長4515mm×全幅1880mm×全高1355mm、ホイールベース2605mm。グレードは1グレードで、ボディカラーは「ムーンリットホワイト・パール（新色）」「メテオロイドグレー・メタリック」「クリスタルブラック・パール」「フレームレッド」の4色で展開する。また、新車オンラインストア「ホンダオン（Honda ON）」では、ホワイトのボディとブラックのルーフを施した2トーンカラーの「ムーンリットホワイトパール＆ブラック」も用意。こちらは初年度限定販売（数量限定）の予定となっている。

インテリアでは、シートやインストルメントパネル、センターコンソールなどにリアルレザーをメインで使い高級感を演出。シート外側など、擦れが生じやすい場所には合成皮革も用いることで耐久性も確保する。内装色は「ブルー×ホワイト」のメイン色に加え、「ブルー×ブラック」も選択可能だ。

パワートレインの概要



新型プレリュードのエンジンルーム（写真：本田技研工業）

パワートレインの特徴は、これも先に述べたように、シビックe:HEVと同型の2.0L・4気筒エンジンと2モーター式ハイブリッドのe:HEVシステムを採用していることだ。エンジンは、最高出力104kW（141PS）/6000rpm、最大トルク182N・m（18.6kgf-m）/4500rpmを発揮。また、電気式CVTに内蔵している走行用と充電用のモーター2基のうち、走行用モーターは最高出力135kW（184PS）/5000-6000rpm、最大トルク315N・m（32.1kgf-m）/0-2000rpm。ちなみに、これらのスペックは、シビックe:HEVとすべて同じだ。ただし、燃費性能（WLTCモード値）に関しては、シビックe:HEVが24.2km/Lなのに対し、プレリュードは23.6km/L。若干ではあるが、シビックe:HEVのほうが燃料消費率は上となっているようだ。

なお、念のためホンダ独自のe:HEVシステムの概要もおさらいしておこう。主な特徴は、走行シーンに応じてエンジンとモーターの駆動力をスムーズに切り替えることだ。発進時や市街地などでの低速走行時は、主にモーターのみで走る「EVモード」を使用。また、速度がある程度上がったり、登り坂などで加速したりするようなシーンでは、エンジンが充電のために始動し、走行用モーターで駆動する「ハイブリッドモード」に切り替わる。さらに高速道路の巡航時など、エンジンが得意とするシーンでは、エンジンのみの動力で走る「エンジンモード」に切り替わる仕組みだ。

運転席に座ってみる。ホールド感の高いシートや握り心地と操作性を考慮したDシェイプステアリングなどがスポーティかつ高級感を醸し出し、「走りたい」気分を盛り上げてくれる。また、水平基調のインストルメントパネルなどにより、視界も良好。フロントフード先端も見やすいため、狭い路地などでも見切りがいいことが予想できる。また、Aピラーは、断面を削ることで死角を減らした形状を採用しており、コーナリング中でも前方を見やすい工夫が施されている。

操作系のレイアウト



センターコンソールのスイッチ類（筆者撮影）

センターコンソールには、「エレクトリックギアセレクター」を装備。最近のホンダ製ハイブリッド車やBEVに多いボタン式シフトだ。中央のスイッチは、上から「P（パーキング）」「R（リバース＝後退）」「N（ニュートラル）」「D（ドライブ＝前進）」といった配列。パネルの助手席側には「ドライブモード」や、このモデルの大きな特徴である「S＋シフト」のボタンも設置する。さらに、運転席側には「P（パーキングブレーキ）」や、ブレーキペダルを踏み続けなくても停止状態を保持する「オートブレーキホールド」のスイッチもある。

ちなみに、S＋シフトとは、ハイブリッド車ならではの高い環境性能はそのままに、加減速時はエンジン回転数を緻密にコントロールすることで、ダイレクトな駆動レスポンスと鋭い変速を実現する機構だ。メカニカルな変速機構を持たないe:HEVながら、ステアリングに備わるパドルシフト（減速セレクター）の操作を行うことで、まるで有段ギアを変速したようなリニアな変速レスポンスを味わえるという。



新型プレリュードのサイドビュー（写真：本田技研工業）

新型プレリュードでは、いわゆる通常のハイブリッド仕様となる「ベーシックコントロール」というモードと、S＋シフトの2モードを採用。また、ドライブモードには、ソフトな乗り心地の「コンフォート（COMFORT）」、一般的なノーマルモードに相当し、幅広いシーンに対応する「GT」、ワインディングや高速道路などでキビキビとした走りを楽しめる「スポーツ（SPORT）」を用意。しかも、これらドライブモードは、ベーシックコントロールとS＋シフトの両方で選べるから、合計6つの特性を味わえることになる。

さらにドライブモードには、ドライバー各人の好みに応じた設定ができる「インディビジュアル（INDIVIDUAL）」もある。そして、これもベーシックコントロールとS＋シフトの両方に対応するため、最大で8タイプのモードを使うことができることになる。新型プレリュードは、走りに関するこうした幅広い選択肢を持つことで、街乗りからワインディングまで、さまざまなシーンに対応する奥深さを持ったクルマであるといえるだろう。

ベースコントロール（通常モード時）



新型プレリュードの走行シーン（写真：本田技研工業）

そんな新型プレリュードだが、今回の試乗では、一周5km程度のクローズドコースを使用した。ちなみにコースの特徴は、アップダウンや左右に切り返すタイトコーナーが続くセクションも多く、高速コーナーはあまりない感じだ。いわゆるサーキットというより、峠のワインディングに近いといえるだろう。

ステアリング右奥にあるパワーボタンを押すと、走行可能な状態となる。バッテリーの充電状況が良好なため、エンジンは始動しない。まずは、通常のハイブリッド仕様であるベースコントロールの状態で走行してみる。



GTモード時のメーター表示（写真：本田技研工業）

最初は、ドライブモードをノーマルのGTにして走ってみる。加速時のアクセル操作に対しリニアにパワーが出る感じや、ステアリングの切れ角に対する車体の旋回性、コーナリング中にサスペンションが踏ん張る感じなど、すべてがスポーティな印象だ。全体的にバランスがよく、はじめて乗ったクルマなのに違和感が少ないのもいい。



スポーツモード時のメーター表示（写真：本田技研工業）

一方、モードをスポーツにすると、たとえば、コーナー出口でアクセルを踏み込んだときの加速感や爽快感がアップ。また、ハンドリングの軽快さも向上するほか、コーナー旋回中にサスペンションがより踏ん張ってくれる印象を体感できた。



コンフォートモード時のメーター表示（写真：本田技研工業）

逆に、ソフトな乗り心地となるコンフォートにすると、アクセルペダルを踏み込んだ時の加速感や、コーナリング中のハンドリングなど、すべてがよりマイルドになる。キビキビとした走りよりも、快適に流したいときにいい設定だ。きっと、助手席に大切な人を乗せたドライブデートなどであれば、このコンフォートが最適な設定になるだろう。

なお、新型プレリュードでは、ステアリング左右に装備した減速セレクターを操作すると、減速度の調整も可能だ。セレクターは右側が減速度を減少させる「＋」、左側が減速度を増す「−」で、6段階の調整が可能だ。さらに、減速度が最弱（−0.02G）となるコースティングの設定も可能だから、合計で7段階の減速度を選ぶことができる。

ちなみに、コースティングとは、ギアをニュートラルに入れてアクセルをオフにしたときのように、減速度がほぼ利かない（ガソリン車の場合はエンジンブレーキがほぼ利かない）状態で走行することだ。たとえば、先にある信号が赤になったときなどに、アクセルをオフにしてブレーキのみを操作し、停止線まで減速を行う感じだ。減速度が強い場合と比べて、タイミングさえうまく合わせれば、速度の落としすぎなどが少なく、アクセルの再操作などが不要となる。また、アクセルペダルを頻繁に踏む必要がないことで、実用域での燃費向上にも貢献する。

さらに、新型プレリュードのベースコントロールでは、（ステアリング左側にある）減速セレクターの「−」レバーを操作し減速度を最大にすると「ワンペダル操作」も可能だ。市街地など、比較的低い速度域で走行する場合や渋滞路などで、アクセルペダルの操作だけで加減速を調整できる機能だ。しかも、停止寸前まで減速できるため（完全停止時はブレーキペダルの操作が必要）、頻繁にブレーキペダルを踏む必要がなく、ドライバーの疲労軽減に貢献する。

S＋シフト起動時



S＋シフトを起動すると、メーターにも「S＋シフト」のアイコンが表示される（写真：本田技研工業）

次は、S＋シフトを試してみる。センターコンソールの専用ボタンを押すと、ステアリング奥にある2連メーターの左側が変化する。なお、メーターには、さまざまな情報をわかりやすく表示できるマルチインフォメーションディスプレイを採用するため、モード毎に細かく表示が変更される設定だ。

通常のベースコントロール時、2連メーターの左側には「パワーメーター」を表示する。加速時にはモーターで車両を駆動する出力などを、減速時にはバッテリーへの回生充電の状況を視覚的に表示するもので、近年のホンダ製ハイブリッド車に多く設定されている表示方法だ。それがS＋シフトにすると、実エンジン回転数を表示する「タコメーター」に切り替わる。アクセルペダルを踏み込みながら、エンジン回転の上昇などを視覚的にも楽しむことを可能としている。



パドルシフトとしても機能する減速セレクタ―（筆者撮影）

また、通常のAT（オートマチック）モードから、パドルシフトとしての役割もある減速セレクターを操作すると、MT（マニュアル）モードとなり、タコメーター中央には最大8段の仮想ギア段数も表示する。同じく先述のとおり、ハイブリッド車であるプレリュードの場合、トランスミッションは電気式CVTなので、メカニカルな変速機構は本来持たない。だが、パドルシフト（減速セレクター）の操作を行うことで、まるで有段ギアを変速したようなリニアな変速レスポンスを味わえるとともに、メーターでは仮想ながらその段数も表示するのだ。

エンジンサウンドを再現



新型プレリュードの走行シーン（写真：本田技研工業）

さらに新型プレリュードには、「アクティブサウンドコントロール」も搭載する。これは、S＋シフトに切り替えると、車内のスピーカーから擬似的なエンジンサウンドを奏でるシステムだ。走行中は、車外に出す排気音量などがかなり小さいハイブリッド車だが、車内ではスポーツカーのようなエンジンサウンドを楽しめるのだ。

しかも、減速中に仮想ギア段数をダウンさせると、「ブリッピング」のサウンドも奏でることが可能。ブリッピングとは、急激なシフトダウン時にエンジン回転数を上げることで、駆動輪のロックなどギアチェンジ時のショックを軽減し、スムーズな加速につなげる技術だ。シフトダウンに合わせて、エンジン回転も「ブン、ブン」と上下するこのサウンドは、サーキットなどでスポーティな走行を楽しみたいドライバーにとって気分をかなり高揚させてくれるといえるだろう。

とくに、ドライブモードをスポーツにすると、エンジンサウンドもかなり主張が大きくなる。発進時などエンジンの回転が低い領域では、迫力の低音サウンドを演出。回転が上昇するにつれ音質も徐々に高音へ変わり、グーンと回転が上昇していくような伸び感を味わえる。さらに、ブリッピングのサウンドも、GTやコンフォートなどほかのドライブモードと比べ、明らかに音量が大きくなり、スポーツ走行の気分を十分に味わえる。



新色となるムーンリットホワイト・パールのボディカラー（写真：本田技研工業）

乗り味に関しても、ドライブモードをスポーツにしたときは、明らかにアクセル操作に対するレスポンスが、通常のベースコントロール時よりもリニアになる感じだ。

また、サスペンションも、シビック タイプRに使われている「アクティブ・ダンパー・システム」を採用していることで、コーナリング中もしっかりと踏ん張る感じだ。このシステムは、走行状況や路面状態に応じて4輪のダンパー減衰力を独立制御する電子制御式サスペンションだ。とくに、スポーツ・モード時は、アクセル操作に対しタイヤがしっかりと路面を捉えるトラクション性能も向上するためか、コーナリング中に車体がロールする感じも少なく、安定感は抜群だった。

一方、通常走行用のGTモードではクルマの走りもややマイルドになる。さらに快適性重視のコンフォート・モードでは、かなりソフトな乗り味へ切り替わる印象だ。とくにコンフォート・モードでは、低いエンジン回転数でも太いトルクを生む走りとなることで、アクセルペダルをあまり踏み込まなくてもスムーズにクルマが進む。また、車内のエンジンサウンドもかなり控えめとなるため、助手席にパッセンジャーを乗せているときなど、ジェントルな走りをしたい場合に最適な設定といえるだろう。

じつは秀逸だったS＋シフトのATモード



ボディカラーは全4色展開（写真：本田技研工業）

S＋シフトでさらに驚いたのは、変速などの操作をクルマ任せにするATモード時の走りがかなり高次元だったことだ。

MTモードからATモードへの切り替えは、パドルシフト（減速セレクター）の「＋」を長押しするだけ。その状態で、アクセルペダルを踏み込んで加速すると、自動でシフトアップ。また、コーナー手前で減速すると、自動でシフトダウンを行うだけでなく、ブリッピングまでしっかり自動化されている。しかも、それらのタイミングがすべて絶妙。筆者の場合、自分が手動で操作するよりも、クルマ任せのATモードのほうが「スムーズに走れるのではないか」と思ったほどだ。

とくに、ドライブモードをスポーツにしたときは、まるでプロドライバーが運転しているように秀逸な走りを味わえる。そして、これはモータースポーツ好きなどがドライビングテクニックを磨く練習などにも使えそうだ。たとえば、サーキットなどのコースで、まずはS＋シフトのATモードで走行。その後、S＋シフトのMTモードに切り替え、ATモード時の感覚をお手本にして、手動のシフト操作で走りを練習するといった感じだ。

1グレードのみ、価格は617万9800円



グレードはシンプルに1グレードのみとなる（写真：本田技研工業）

新型プレリュードの価格（税込み）は、617万9800円。なお、特別有料色の「ムーンリットホワイト・パール」は＋8万2500円、有料色の「メテオロイドグレー・メタリック」は＋3万8500円となっている。また、前述したホンダオン限定カラーの「ムーンリットホワイトパール＆ブラック」は648万100円だ。

こうした価格帯がクルマの価値に対し妥当か否かは、市場の反響次第だろう。個人的には、これだけ「てんこ盛り」の機能であれば、価格的にはかなり頑張ったほうだと思うのだが。

いずれにしろ、新型プレリュードは、ベーシックコントロールとS＋シフト、それぞれに対応する4つのドライブモードなど、ホンダの最新ハイブリッド技術や走りを楽しめるギミックが満載だ。街中などの普段使いでは、減速セレクターを駆使しワンペダル操作も可能。休日のドライブではワインディングをスポーティに走るなど、遊びの要素も満点。対応する幅が広く、懐も深いという意味では、かなり「贅沢なクルマ」に仕上がっているといえるだろう。



メテオロイドグレー・メタリックのボディカラー（写真：本田技研工業）

ホンダによれば、プレリュード開発の背景には、近年「ホンダのブランドが独自性を失ってきた」ことも理由のひとつに挙げている。たとえば、2代目や3代目のプレリュードが一斉を風靡した1980年代のホンダは、F1参戦などで「挑戦する自動車メーカー」としてのイメージも強かった。だが、同社の独自調査によれば、近年はそうしたイメージも薄れているようで、とくに、「年齢層が下がるにつれて好感度が低下」する傾向だという。



クリスタルブラック・パールのボディカラー（写真：本田技研工業）

そこでホンダは、「他社にない電動専用スポーツモデルであるプレリュードを投入することで、挑戦のイメージ拡大や他社との差別化を図る」ことも目的だという。なお、当モデルのメインターゲット層は、「かつてプレリュードに乗っていた、または憧れていた」50代や60代などの「ジェネレーションX」世代。また、ホンダでは、それらの子供世代である「ジェネレーションZ」もサブターゲットに掲げており、「昭和のホンダ」を知らない、より若い世代へのブランド訴求も狙っている。

シビック タイプRの受注も一部再開

ちなみに、プレリュードを発売する2025年9月5日には、受注を一時停止しているスポーツモデル「シビック タイプR」のうち、2025年1月に登場した「レーシングブラックパッケージ」の受注を再開するという。インテリア全体を黒で統一し、ダッシュボードにブラックの上質なスエード表皮などを装備したのがこの仕様だ。予想を超える注文の殺到で、2023年より受注停止が続いていたシビック タイプRだけに、今回の受注再開はファンにとって朗報といえるだろう。なお、受注再開するレーシングブラックパッケージの価格（税込み）は、プレリュードと同じ617万9800円。また、スタンダードのシビック タイプRについては、依然として受注停止が続くという。



ともあれ、プレリュード発売と同時にシビック タイプRも復活させ、一気にスポーツモデルを拡充するホンダ。現在の同社は、「日本一売れているクルマ」である軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のイメージもかなり強いといえる。とくに、国内の若い世代には、ホンダといえば「軽自動車のファミリーカーを作っているメーカー」だと思う人も多いかもしれない。

ホンダは今もF1に参戦しているが、80年代と比べレース自体に興味を持つ人が少ないのが現状。そのため、そうしたイメージもある程度は仕方ないのかもしれない。そうした背景のなか、これらスポーツモデルの登場が、同社ブランドのイメージや販売台数などに対し、どのような効果を生み出すのかが興味深い。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）