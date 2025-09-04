【レポート】ME:I、オリコンデイリーアルバムランキング1位を報告！「YOU:MEのおかげでしかない」（RINON）
ME:Iが、1stアルバム『WHO I AM』のリリースを記念して、東京・ヒューリックホール東京にてSHOWCASEを開催した。
■“9時半ダンス”が話題の「THIS IS ME:I」でイベントスタート
先日、活動再開を発表したTSUZUMIを含む9人がステージに登場し、アルバムのタイトル曲「THIS IS ME:I」でイベントがスタート。YouTubeで公開しているMVが1,000万回再生を突破中で、サビで腰を反る“9時半ダンス”が話題になっている楽曲だ。息の合ったパフォーマンスを披露し、YOU:ME（ファンネーム）が大きな掛け声で応える。メンバーがひとりずつ元気に挨拶し、YouTubeの生配信を観ているYOU:MEにも「一緒に楽しみましょう！」と声をかけた。
MOMONAが「『WHO I AM』は、ME:Iというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっています！」と話し、モニターに「オリコンデイリーアルバムランキング1位（2025/09/02付）」の文字が映し出されると、会場からは「おめでとう！」と温かい声援が贈られ、RINONは「本当にYOU:MEのおかげでしかないので、ありがとうございます！」と感謝の気持ちを伝えた。
■ツアーの思い出を語るトークで大盛り上がり
トークコーナーでは、「ME:I的アリーナライブツアーのウラ撮れちゃいました～！」と題して、7月から8月にかけて開催した自身初のアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR THIS IS ME:I』の思い出を振り返った。
メンバーがストレッチをしている様子や出番前の姿など、写真や動画とともにエピソードを話して大盛り上がり。全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）を巡り、各地のグルメや会場ごとのウェルカムボードなどその土地ならではの思い出も。
最後は「初恋のような甘酸っぱい曲」とSHIZUKUが紹介し、アルバム収録曲の「キラキラ」を披露。色とりどりのペンライトが会場を彩り、メンバーもYOU:ME一人ひとりと目を合わせながら手を振る。発売日当日に、ツアーの思い出やうれしいお知らせをYOU:MEと共有し、ハッピーな雰囲気でイベントを締め括った。
今後は、ツアーの追加公演として『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR“THIS IS ME:I”ENCORE IN TOKYO』を12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催が決定している。チケットの最速先行は現在受付中。詳細は特設サイトで確認しよう。
