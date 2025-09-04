Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、「HAUS NOWHERE SEOUL」のプレオープンイベントに登場し、ファンの注目を集めている。

【写真】王子様のようなスキズ・フィリックス／HAUS NOWHERE SEOUL／ATiiSSUの帽子をかぶるフィリックス／ジェントルモンスターのアイウェアを愛用するフィリックス

■スキズ・フィリックス、1日で全身白コーデ、全身黒コーデを披露

フィリックスは、ペールピンクに染め直した長髪をオールバックにセットし、真っ白なセットアップを着て登場。白のロングジャケットをなびかせながら颯爽と現れ、フォトコールに応えた。肩からはコスメブランド「TAMBURINS（タンバリンズ）」のキーリングウェア（黒）をさげている。

SNSでは、「完璧すぎて見惚れる」「白ピリ発光しすぎてる」「白衣装の桃ピリが眩しすぎる」「美の乱れ打ち…」「ほんと王子様みたい」「ピリちゃんのピンクモリ復活してた」「ピンク髪ピリが貴公子すぎて…」「美しい上にかっこいい」「ピンクに染めなおしててかわいい！」など大きな反響が寄せらている。

なお、会場には黒レザーのセットアップで来場。ファンや報道陣にお辞儀する様子がSNSでアップされており、「黒ピリも白ピリもどっちも美しい…」「今日は黒ピリも白ピリも一日で摂取できてなんて贅沢なんだ」など話題になっている。

■ジェントルモンスターやタンバリンズも！韓国・聖水に「HAUS NOWHERE SEOUL」がオープン

9月6日に韓国ソウルの聖水（ソンス）にオープンするHAUS NOWHERE SEOULは、TAMBURINSの他、アイウェアブランド「GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）」やヘッドウェアブランド「ATiiSSU（アティシュ）」に加え、おにぎりの形をしたクロワッサン（おにワッサン）で有名なカフェ「NUDAKE（ヌデイク）」、そして新ブランド「NUFLAAT（ヌフラット）」が入店。ソウル・新沙洞（シンサドン）の「HAUS NOWHERE DOSAN」を皮切りに、中国・上海、深圳に続く、世界で4番目の「HAUS NOWHERE」プロジェクトとして注目を集めていた。

■写真：ATiiSSUの個性的な帽子をかぶるスキズ・フィリックス

■写真：GENTLE MONSTERのアイウェアを愛用するスキズ・フィリックス