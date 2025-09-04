Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。自宅での愛猫たちとの様子を公開した。

【画像】佐久間大介と愛猫たちの自撮りショット（全7枚）／佐久間に甘える愛猫たち

■佐久間大介が愛猫・ツナ＆シャチの“特等席”を紹介

佐久間は「絶対に俺に触りたいシャチと嫉妬して俺の上に乗るツナ」と題して7枚の写真を投稿。1～3枚目はソファの背もたれに寄りかかる佐久間と、背もたれの上で寝る愛猫・シャチ。

シャチはぐっすり寝ているようだが、手を伸ばして佐久間の頭に触れており、そんなシャチの背中に佐久間は優しく手を置いている（1枚目）。

4～6枚目はシャチに嫉妬するように佐久間のお腹の上にのる愛猫・ツナ。シャチの様子をたしかめるように登場し（4枚目）、佐久間のお腹の上でリラックスしている。

そして7枚目は佐久間とシャチが顔を寄せ合った写真。佐久間は愛おしそうに微笑んでいる。佐久間はこの投稿に「#ツナシャチの特等席」のハッシュタグを添えた。

■「ちな、今これ (^^)」佐久間大介のお腹の上で眠るャチ

また、この投稿から約1時間後に、佐久間は自身のXを更新。「ちな、今これ (^^)」と、佐久間のお腹の上でゴロンと横になって寝ているシャチと、先ほどまでシャチが寝ていた場所で寝ているツナの写真を公開。「#佐久間家の日常」というハッシュタグを添えた。

仲睦まじい様子に、ファンからは「かわいい」「愛が溢れてて尊い」「かわいいの宝庫」「幸せ空間」「愛おしくてたまらん」といった声が寄せられている。

■佐久間大介に甘えるツナ＆シャチ