「成長するからって…」親の期待を背にブカブカの制服で入学→卒業式、ある意味期待を裏切らない姿を目撃【作者に聞いた】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も不定期ながら投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に親にどんな期待をされたことがあるかについても話を聞いた。
■本末転倒なストーリーはまさにギャグ！
“新入生制服あるある”でもある、ちょっと大きめの制服をテーマに描いたストーリー「親の期待」。例によって大きめの制服を身にまとう友人に対し、「前から思ってたけど制服デカくない？」と聞くと、「うちの母ちゃんがどうせ成長するから、制服も大きめにしときなさいって…」とまさに！な理由を話す。その言葉を聞いて納得したものの、結局その友人は卒業するまで特に大きくなることはなく、3年後に迎えた卒業式でもブカブカの制服を着ていたのであった…。
時の流れのようにゆるやかなオチが印象的な本作だが、作者ののぞみわたるさんに、過去タイトルにあるような親の期待があったのかを訊ねると「特に期待はされていなかったです(いい意味で)。そのおかげでプレッシャーもなく、のびのびと育ててもらいました」と作風に準ずるような解答をしてもらえた。また同時に「もし自分が親になったら、子供にも同じように接してあげたいと思います」とも語る。
人気シリーズ作品「のぞみわたるのギャグ漫画」にはほかにも、廊下を走る生徒に対し「廊下を走るな！」と大声で注意しながらも生徒を追いかけるため結局は先生自身も走ってしまう…という本末転倒なストーリー展開がおもしろい作品「廊下を走るな」もある。さくっと読めるギャグ漫画が好きな人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
