WEST.主演映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます-』アクションシーンの舞台裏を収めた貴重映像を公開

10月22日に発売となるWEST.全員主演の映画『裏社員。ｰスパイやらせてもろてます‐』Blu-ray＆DVD。映像特典がたっぷり収録された特別版Blu-rayから、メイキングのダイジェスト映像が特別公開された。

■メイキングの見どころ

今回公開されたメイキングでは、キャストたちの撮影現場でのリアルな熱量が詰まった、ファン必見の映像が盛りだくさん。特に注目なのは、WEST.はじめ、キャストが全力で挑んだアクションシーンの舞台裏。激しい立ち回りや迫力のアクションに果敢に挑戦し、真剣な眼差しで取り組む姿は画面越しにその熱気が伝わってくるほど。本気で向き合う彼らの姿をはじめ、撮影現場でアドリブが生まれていく瞬間、カメラが回っていないところでの自然な素顔、監督との信頼関係が見えるやりとりなど、ここでしか観ることが出来ない貴重な映像が満載。

また、恒松祐里、森香澄、剛力彩芽、藤原紀香、竹中直人といった豪華キャスト陣との和やかな撮影シーンなど、笑いの絶えない撮影現場での雰囲気も余すところなく収録。貴重な裏側の映像が詰まったメイキングは特別版のみの映像特典となる。

■【動画】映画『裏社員。ｰスパイやらせてもろてます‐』特別版Blu-rayよりメイキングダイジェスト映像

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『裏社員。ｰスパイやらせてもろてます‐』

