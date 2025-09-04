テニスの全米オープンは3日（日本時間4日）、女子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング24位の大坂なおみは同13位のロリーナ・ムホバ（チェコ）と対戦。セットカウント2－0で勝利して、5大会ぶり3度目となる準決勝進出を決めた。

■4回戦では世界3位を撃破

2018年、20年に全米制覇を成し遂げた大坂は、前哨戦となった「ナショナル・バンク・オープン」で準優勝を果たすなど好調を維持し今大会へ。3回戦では同18位のダリア・カサトキナ（オーストラリア）に2－1、4回戦では同3位のココ・ガウフ（アメリカ）をストレートで下して8強入りした。

迎えた第11シードのムホバとの戦いでは第1セット序盤から互いのサービスをキープしあう展開が続いたなか、5－4とゲームポイントを掴んだ大坂が第10セットをブレークして奪取。続く第2セットでは、第2、3ゲームをものにした大坂に対し、ムホバも第8、9ゲームでポイントを取るなど拮抗した展開に。それでもタイブレークにもつれた展開で勝ち切った27歳が5年ぶりのベスト4進出を決めた。

この勝利に対して大会公式サイトのXでは「ナオミ・オオサカが全米オープンの決勝に一歩近づいた」と元世界1位の活躍を称賛。米スポーツ専門局の『ESPN』も「ナオミ・オオサカはメジャー大会で8強入りするたびに彼女はタイトルを獲得してきた」と全盛期の活躍を振り返りつつ、「2025年の全米オープンで歴史は繰り返されるのか？」と復活優勝へも期待をかけている。

大坂は2018年に20歳で日本女子初のグランドスラム優勝を果たし、翌19年にはアジア人初の世界ランキング1位にも立つなど若くしてトップに上り詰めてきた。休養期間を経て再び世界最高峰の舞台へ返り咲いた27歳が、得意の全米OPで完全復活を印象付けている。

