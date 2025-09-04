11時の日経平均は387円高の4万2326円、アドテストが106.70円押し上げ 11時の日経平均は387円高の4万2326円、アドテストが106.70円押し上げ

4日11時現在の日経平均株価は前日比387.96円（0.93％）高の4万2326.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は957、値下がりは575、変わらずは84と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を106.70円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が99.27円、ファストリ <9983>が64.02円、フジクラ <5803>が25.83円、ＴＤＫ <6762>が21.53円と続く。



マイナス寄与度は30.63円の押し下げでニデック <6594>がトップ。以下、信越化 <4063>が7.77円、良品計画 <7453>が5.64円、コナミＧ <9766>が4.56円、ファナック <6954>が3.21円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、保険、輸送用機器と続く。値下がり上位にはゴム製品、不動産、倉庫・運輸が並んでいる。



※11時0分10秒時点



株探ニュース

