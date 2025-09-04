Photo: 小暮ひさのり

初プロダクトでこの完成度よ…！

ドイツ発の家電ブランドと言えば？ そうですね「Miele（ミーレ）」です。

ビルトインの食洗機やオーブン、レンジ、冷蔵庫をはじめ、洗濯機や掃除機など。洗練されたデザインと高機能さを兼ね備えたプロダクトを送り出す、ドイツが産んだ家電の王。

そんなミーレ、国内向けにはキャニスター掃除機（コロコロが付いたやつ）とロボット掃除機を発売していましたが、ついにミーレ初となるコードレススティック掃除機が発表されました。

3in1の変形機能を持った「Triflex HX2 シリーズ」と、シンプル＆カジュアル路線の「Duoflex HX1 シリーズ」です。

キャニスターで培った「本物の掃除力」の哲学を継承しつつ、キャラクターが異なるモデルとなっています。発売に先駆け、メディア向けの体験会で触ってきましたので、それぞれの特徴を紹介していきますね！

汚れを許せない人に向けた最強の一振り「Triflex HX2 シリーズ」

Photo: 小暮ひさのり

良い掃除機の条件に「パワー／吸引力」は欠かせません。そこへ向けてドイツのエンジニアリングを注ぎ込んだモデルが「Triflex HX2 シリーズ」。

ドイツの自社工場製の「Digital Efficiencyモーター」を採用し、大きなひとつの渦を発生させる「Vortexテクノロジー」によって生み出される吸引力が武器。本体の製造までドイツで行われる、メイドインジャーマニーなプロダクトです。

重量は3.6Kg、自立するのが便利なのですが、このシリーズの最大の特徴が…

Photo: 小暮ひさのり

ここを…

Photo: 小暮ひさのり

こうして…

Photo: 小暮ひさのり

こうじゃ！

と、変形します。モーターユニットを前方と後方（持ち手部分）で入れ替えられるんです。

フロアを掃除機がけするときは、モーターユニットが前の方（フロアに近い方）が掛け心地が軽くなりますし、家具の下など狭い場所は、モーターが持ち手部分にあった方が使いやすくなります。

こうした2Wayの利用＋ハンディ形態に変形できる3in1スタイルと強力な吸引力で、家中どこの掃除にでも快適に掃除できる最強の一振りとなってます。

GIF: 小暮ひさのり

ゴミを一発で攻略していく、気持ちよさをお裾分け。

カーペットに巻かれたパウダーもほぼ一撃ですし、壁際の汚れも取り逃がすことなく回収していました。ヘッドのブラシが28cmと幅広なのもいいですね。「高い吸引力＋幅広ブラシ＝掃除が効率よく終わる」ですから。

ちなみに、稼働時間は最長で約30分（ヘッド装着時）、ユニット単体では約60分となっています。バッテリーは交換式で、予備バッテリーを購入すればチェンジ一発でバッテリー満タンにできます。

ラインナップは、ベースモデルの「Triflex HX2」が9万3500円、ソファなどの掃除で便利なコンパクトブラシが付いた「Triflex HX2 Cat & Dog」が10万2300円で、9月4日発売。追加バッテリーや交換用ソフトローラーの付いた「Triflex HX2 Pro」は11万9900円で2025年冬登場予定です。

カジュアルで取り回しの良さが光る「Duoflex HX1 シリーズ」

Photo: 小暮ひさのり

パワーと手軽さを両立したモデルが、2025年冬発売予定の「Duoflex HX1 シリーズ」。

Triflex HX2のようにモーターユニット位置変更はできなくて、スティッククリーナーとハンディクリーナーの2in1。いわゆる一般的なスティック掃除機ですね。

見た目は可愛らしさがありますが、こちらも心臓部の「Digital Efficiencyモーター」はドイツの自社工場製。同じくVortexテクノロジーによる強力な吸引力を発揮してくれます。稼働時間は最長で約17分（ヘッド装着時）、ユニット単体では約55分。

Photo: 小暮ひさのり

重量は3.1kg、「Triflex HX2」のように自立はしませんが、重量バランスが結構絶妙に良い感じ。

こうして腰高のテーブルに、ダストビンの底面をひょいっと置けます（しかもぐらつかない、良き）。こういう普段使いでちょっと便利さを感じるところも、カジュアル路線って感じがしますね〜。

GIF: 小暮ひさのり

シックなデザインの上位モデル「Duoflex HX1 Total Care」には、専用のクイックリリース壁掛けホルダーが付属。これめちゃくちゃすごくて、

・上に引き抜くとハンディ掃除機 ・横に引き抜くとスティック掃除機

と、取り出し方で用途を変えられるんです！

ハンディで使いたい時にわざわざノズルを取り外さなくて良いのは神がかってますね…。全スティック掃除機こうあるべきだと思うので、共通企画化して欲しい。

「Duoflex HX1 シリーズ」のラインナップは、サンセットイエロー（直販モデル）とノルディックブルーカラーが7万3700円、さまざまなアクセサリが付属した「Duoflex HX1 Total Care」が9万2400円。どちらも2025年冬発売予定です。

パワー、利便性、そして堅牢性。

質実剛健なスティック掃除機を選びたいなら、ミーレの新作たちは要注目かと！

