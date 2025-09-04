将棋の第73期王座戦五番勝負が、若きタイトルホルダーである藤井聡太王座と伊藤匠叡王の激突という注目カードと共に、9月4日、シンガポールのセントーサ島で幕を開けた。シンガポール建国60周年記念の文化交流事業の一環として開催される第1局は、「将棋文化の国際的な魅力の発信と、新たなファン層の獲得」を目的としている。将棋の海外対局は2023年のベトナム・ダナン以来約2年ぶり、王座戦としては2002年の中国・上海以来23年ぶり、そしてシンガポールでの公式戦開催は1993年の竜王戦以来32年ぶり。歴史的な対局の舞台となるセントーサ島は、多様な魅力を持つ常夏のリゾートとして、将棋ファンのみならず多くの人々を惹きつける名所だ。

【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の開幕戦（生中継中）

セントーサ島は、シンガポール本島から南に位置するリゾートアイランドだ。映画のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ」や世界最大級の水族館「シー・アクアリウム」といった大規模なエンターテイメント施設だけでなく、美しいビーチや豊かな自然を活用したアクティビティも充実しており、多様な旅行ニーズに応える。進化を続ける観光地として、今後もその魅力を高めていくと見られる。

また、日本との時差がわずか1時間という点が最大の魅力であり、時差ボケを気にせず到着後すぐに観光を開始できる手軽さがある。

島へのアクセスも容易で、MRTハーバーフロント駅直結のショッピングモール「ビボシティ」から出発する。最も一般的なのはモノレール「セントーサ・エクスプレス」の利用で、乗車すれば約10分で島内に到着する。また、絶景を楽しみたい観光客には「ケーブルカー」が人気で、海の上を空中散歩しながら入島することも可能だ。その他、タクシーや、ボードウォークを歩いて渡る方法もある。島内では無料のモノレールやシャトルバスが運行されており、主要スポットへの移動もスムーズに行える。

多民族文化が融合したシンガポールならではの食文化もセントーサ島の大きな魅力の一つだ。マレーシアや中華、インドといった文化が織りなすローカルフードを堪能できる。スパイスが効いた濃厚なスープ麺「ラクサ」や、鶏肉とご飯を土鍋で炊き込んだ香ばしい「クレイポット・チキンライス」、ピーナッツソースで味わう串焼き「サテー」、シンガポールを代表する高級料理「チリクラブ」などが名物料理に挙げられる。

将棋のタイトル戦と言えば対局の内容はもちろんのこと、“勝負メシ”として提供される昼食や、おやつのメニューにも注目が集まる。本対局では、昼食は12時10分（日本時間13時10分）から、おやつは15時（同16時）に提供予定。藤井王座、伊藤叡王はそれぞれ何を注文するのか、期待したい。

将棋文化の国際的な魅力の発信を目的とした王座戦の海外対局の舞台として、セントーサ島はその多様な魅力で訪れる人々を惹きつける。エンターテイメントから自然、美食まで、手軽に非日常を体験できる常夏のリゾートとして、今後もその魅力を高めていくことは間違いないだろう。