「いま、1番脱げるシンガー・ソングライター」の異名をもつ藤田恵名（35）が4日までに自身のSNSを更新。亡き母の命日を迎え、思いをつづった。

インスタグラムで「お母さんの命日です」と報告。「安楽死を選ぶくらい壮絶な闘病生活を送った最期」と振り返り、「そっちではのんびり穏やかに生きていますか？」と問いかけるようにつづった。

続けて「何度そっちへ行くことを思い悩んだ事か」と明かすとともに、「でもね 私を創り上げたお母さんに今会わせたい人がたくさんいます 生きてると辛いけどこれが生きるって事なんだって何度も学んで繰り返してるところです 悔いのない毎日を…」とつづった。

また、X（旧ツイッター）でも亡き母をしのび、「ずーっと心にぽっかりと穴が開いていて何を指針にすれば 何をしたら悲しませてしまうのか全部の選択がわからないまま生きています」と藤田。

愛息とのツーショットを公開し、「ハロウィンの時期なので怖いCMに私がビビっていると『僕がいるからだーちょーぷ！』って言ってくれるこの子に一目会わせてあげたかった 元気ですか？」と思いをはせた。

藤田は、お笑いコンビ平成ノブシコブシの徳井健太と22年に結婚。同9月に出産を報告した。