DeNA戦始球式でも話題

先月25日に引退を表明していた元女子ゴルファーの鈴木愛佳子が、自身のインスタグラムを更新。大手芸能事務所への所属を発表すると、ファンから反響が届いている。

自身のインスタグラムで「＜ご報告＞」と書き出した鈴木は、「この度、セント・フォースに所属する事になりました」と、人気キャスターや元アスリートも多く所属する芸能事務所入りを報告。「これまで、選手と言う立場で沢山の応援を頂きながら活動して来ました。これからは今までの経験を活かし、皆様に自分の声や表現でスポーツの魅力や様々な出来事を伝えて行ける様頑張って行きたいと思っております」と決意をつづっている。

25歳の鈴木は、日本のプロテスト挑戦を続けながら、2024年には韓国女子ツアーのQTを突破して、2部「ドリームツアー」に参戦。8月8月のプ ロ野球DeNA‐巨人戦では始球式に登板し、その姿が話題を呼んだ。同25日には自身のインスタグラムで現役引退を発表していた。

続けて「そして少しでも皆様の生活に彩りを添えられたら嬉しく思います！温かく応援して頂けたら幸いです」と、2.8万人を超えるフォロワーに呼びかけた投稿には、ファンから反応が相次いだ。

「新たなステージでのチャレンジですね！応援しています」

「スポーツタレントさんになるんですかね。それともアイドル？俳優？」

「すごーい！！応援してます！頑張ってね」

「新しい世界でもがんばれ！」

「セント・フォースはこれからの活躍にぴったりだと思います」

「これからは スポーツを中心に、いろいろ駆け回りそうですね」

異色のキャリアを経ての新たな門出に、注目が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）