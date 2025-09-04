Aぇ! group小島健「絶対出たい」グループで出演希望の番組明かす
【モデルプレス＝2025/09/04】Aぇ! groupの小島健と草間リチャード敬太が9月3日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。グループでの「THE FIRST TAKE」への出演希望を明かした。
【写真】Aぇ! group小島健が出演熱望の番組
番組では、リスナーに「Aぇ! groupに出てほしい番組は？」というアンケートを実施し、トップ10を発表。第5位に「THE FIRST TAKE」が入ると、小島は「絶対出たい！めっちゃ出たいわ」と声を上げた。
そして、「『THE FIRST TAKE』に出たら何歌う？」という話題になると、小島は「『AKAN』とかも良さそうですよね。『THE FIRST TAKE』は全国というか国外の方も見るから、海外でも見られるってなったら聞き覚えのあるフレーズやったりオシャレやしカッコいいし」と今年2月にリリースした1stアルバム「D.N.A」に収録されている楽曲「AKAN」を推薦。「やってみたいね。憧れですよね、あの始まりの感じ。『皆さんいきますか？』『あーあーあー』みたいな各々の…、あれめっちゃ好きやわ」と小島が続けると、草間も「やりたいやりたい」と共感した。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group小島健が出演熱望の番組
◆小島健「THE FIRST TAKE」に出演希望 歌いたい楽曲を明かす
番組では、リスナーに「Aぇ! groupに出てほしい番組は？」というアンケートを実施し、トップ10を発表。第5位に「THE FIRST TAKE」が入ると、小島は「絶対出たい！めっちゃ出たいわ」と声を上げた。
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】