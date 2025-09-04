【べらぼう】蝦夷地を追われ…破天荒な父・松前道広に振り回された嫡男・松前章広の20年越しの復帰劇

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の劇中では、粗相をした家臣を鉄砲の的にするなど、視聴者に強烈なインパクトを刻みつけた松前道広（えなりかずき）。御三卿・一橋治済（生田斗真）と組んで、破天荒な悪役ぶりを見せつけました。

そんな父親を持ったら苦労するだろうな……と思ったら、やはり息子は苦労していたようです。

という訳で、今回は松前道広の嫡男・松前章広（あきひろ）の生涯をたどってみましょう。

幕府に蝦夷地を召し上げられる

吉原で豪遊する松前道広。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

松前章広は安永4年（1775年）7月30日、平田氏との間に誕生しました。

幼名は勇之介、のち元服して松前敷広と称し、さらに章広と改名します。

寛政4年（1792年）10月28日、破天荒（吉原での豪遊はじめ放蕩三昧）が過ぎて隠居させられた？（自分から大人しく隠居するとは思えません）父の跡を継ぎました。この時18歳、早くも前途が危ぶまれますね。

そんな不安は見事に的中し、25歳を迎えた寛政11年（1799年）3月21日、蝦夷地の所領を幕府に召し上げられてしまいました。

蝦夷地はかねてより上知（所領の召し上げ）が狙われており、ロシアの脅威から日本を防衛するという名目です。

「松前家に蝦夷地を任せておったら、本当に戦争が起こりかねんわい！」

実は3年前の寛政8年（1796年）、英国船プロビデンス号がアプタ沖（北海道虻田郡洞爺町）に出没した際、道広が鼻息荒く出陣したことがありました。

「おやめ下さい！穏便に済むものも済まなくなります！」

「黙れ！そんな弱腰だから毛唐どもに侮られるのじゃ！」

一度やると決めたら、周囲の反対など聞き入れる道広ではありません。

結局合戦とはならなかったものの、章広はじめ家中一同、気が気ではなかったことでしょう。

そんなことがあったからか、蝦夷地を召し上げられてしまった章広は武蔵国埼玉郡（埼玉県）に五千石を与えられ、大名ではなくなってしまいました。

20年以上の歳月を越えて

視聴者に強烈なインパクトを刻みつけた松前道広。ちなみに家臣を鉄砲の的にしたエピソードは創作。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

これが一時のことでありますように……そんな願いも虚しく、幕府は享和元年（1801年）7月21日に蝦夷地支配の永続化を決定します。

武蔵国に与えられた五千石の所領も召し上げられ、代わりに年金3,500両（約3億5千万円）が与えられる事となりました。

かくして松前家は、領主でさえもなくなってしまったのです。

このまま終わってなるものか……とばかり、章広は父の伝手を活かして、猛烈な復帰運動を開始しました。

一橋治済や老中の水野忠成らに対し、猛烈な賄賂攻勢を展開したのです。

その甲斐あってか文化4年（1807年）、陸奥国伊達郡梁川（福島県）に九千石を拝領しますが、まだ大名（一万石以上）には届きません。

ちなみに同じ年、父の道広がこれまでの放埒三昧により、永蟄居（無期限謹慎）を命じられてしまいました。身から出た錆でしょうか。

それからしばらく経った文政4年（1821年）、20年以上の歳月を越えて、松前家が父祖伝来の蝦夷地復帰を許されたのです。

名目上は「ロシアからの脅威がなくなったから」とされたものの、その実態は蝦夷地がそこまで「儲からなかった」からかも知れません。

なお、文政5年（1822年）には父の道広も永蟄居を解かれました。

かくして蝦夷地へ戻った松前家は、天保2年（1831年）に1万石に復し（加増され）て大名の地位も取り戻します。

天保3年（1832年）6月20日には父・道広が79歳で世を去り、翌天保4年（1833年）9月25日には章広も世を去ったのでした。

何だか父親に引きずり込まれたようにも感じられ、破天荒な父にあの世でも振り回されているのかも知れませんね。

終わりに

今回は松前章広について、その生涯をたどってきました。最期まで、破天荒すぎる父親に振り回され続けた人生と言えるでしょう。

大河ドラマの本編には登場しなさそうですが、ワンチャン出てくるor言及されるかも知れません。

もし登場するなら誰がキャスティングされるのか、考えてみるのも楽しいですね！

