「ちはやふる」M!LK佐野勇斗、7年前とのビフォーアフター話題 ドラマでのアドリブも明かす「イケメンになりすぎてる」「天才」
【モデルプレス＝2025/09/04】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の第9話が、3日に放送された。放送後、M!LKの佐野勇斗が自身のSNSを更新し、アドリブを明かすとともに、7年前とのビフォーアフターを公開した。＜※ネタバレあり＞
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
東京都予選最終予選当日。会場には、瑞沢高校競技かるた部OBの綾瀬千早（広瀬すず）、真島太一（野村周平）、西田優征（矢本悠馬）、駒野勉（森永悠希）、花野菫（優希美青）らが勢揃い。スーツ姿で登場した筑波秋博（佐野勇斗）は、今大会の運営を務めており、スタッフカードを掲げて、いたずらな表情で舌を出す仕草を見せた。
放送後、佐野はX（旧Twitter）にて「ちはやふる筑波くん←現在 →7年前」とドラマでのビジュアルと「−結び−」の際のビジュアルを並べて投稿。「7年越しのペロリは、アドリブで勝手にやっちゃった」と「−結び−」と筑波の象徴とも言える舌出しをアドリブで取り入れたと明かした。また、Instagramでも同じ写真を投稿し「久しぶりに瑞沢のみんなに会えて嬉しかったなぁ ただ、流石に自分でも思うね。同一人物は無理がある」とOBメンバーとの再会を喜んだ。
これを受け、視聴者からは「イケメンになりすぎてる」「またペロリ見れるとは！」「アドリブだったの！？」「天才アドリブ」と歓喜の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
◆當真あみ主演「ちはやふる−めぐり−」
◆「ちはやふる」佐野勇斗、7年越しビフォーアフター話題
