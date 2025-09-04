中条あやみ、USJ×KATE初共創アトラクションを体験 “魔女の館”で感情解放「新しい表情に出会える」
【女子旅プレス＝2025/09/04】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、「ハロウィーン・イベント 2025」を9月4日（木）から順次開始。女優の中条あやみが、グローバルメイクアップブランド・KATEとパークとの初共創アトラクションKATE PRESENTS 「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」に登場した。
【写真】USJハロウィーンイベント2025、見どころ一挙公開
「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」は、パーク初のメイクアップブランドとのアトラクション共創により誕生した新感覚アトラクション。鏡だらけの館で、喜怒哀楽4つの感情にまつわる試練に挑み、それぞれの感情を司る魔女の導きでさまざまな感情が引き出され、“感情の診断”の結果によって個々に合うメイクレシピを授けてもらえるという内容だ。
3日、同アトラクションのオープニングセレモニーにKATEブランドミューズの中条が登場し、アトラクションを先行体験。
「ここに来れば、感情をより解放することができる新しい感覚のアトラクションでした！私は“楽しい”の感情が多いと魔女に見抜かれました」と体験時の感想を述べ、「怒ったり哀しんだりという感情をメイクで表現するというのも、魔女に教えてもらいました。新しい自分の表情に出会える、ここでしかできない体験でした」とコメント。
また、テーマパークとメイクアップブランドという異色の組み合わせについても「すごく斬新ですよね！このアトラクションだからこそ、楽しみながら挑戦してみようと思える体験があると思います」と語った。
セレモニーには、KATEブランドマネジャー岩田有弘と、合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部ハロウィーン・プロジェクト統括ディレクター 鶴隼人も登壇し、アトラクションの開幕を宣言した。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日程：2025年9月4日（木）〜順次
日程：2025年9月5日（金）〜11月3日（月）
