「ポーチ汚れてきたな、、」→【ダイソー】へ！ 使い勝手バツグン♡「クリアポーチ」

毎日使うポーチは、気づけば汚れていたり、中身がごちゃついていたりしがち。そんな悩みを解決してくれそうなのが【ダイソー】の「クリアポーチ」です。中身が見えるから整理整頓がしやすく、必要なものがすぐに取り出せそう。プチプラだから気軽に買い替えられるのも嬉しいポイントです。バッグの中をすっきり整えれば、気分もリフレッシュするかも！

見た目スッキリ！ マチ付きで収納力GOODなポーチ

【ダイソー】「ストラップ付ポーチ（シンプル）」\220（税込）

シンプルなデザインが魅力のマチ付きクリアポーチ。スナップやロゴのカラーがさりげないアクセントに。取り外し可能なストラップや大きめの内ポケットが付いているので、整理整頓もラクに叶いそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによるとサイズは「約20 × 14cmでマチが5cm」とのことで、コスメや小物をしっかり収納できそうな実用的な大きさです。

蛍光ファスナーが映える！ 持ち歩きやすいフラットポーチ

【ダイソー】「フラットポーチ（ポップ）」\110（税込）

蛍光カラーのファスナーがアクセントになったフラットポーチは、バッグの中で見つけやすそうなのが嬉しいポイント。薄紫がかったクリア素材は中身が程よく透けるので、必要なものが一目で確認できて便利そう。フラットタイプだからかさばらず、持ち歩き用のコスメや文具の収納にも良さそう。ちょっとポップなデザインで毎日の気分を上げてくれそうです。

淡色のチェック × 花柄が大人可愛いマチ付きポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポップ）」\220（税込）

淡い色の花柄とクリア素材が軽やかな印象を与えてくれそうなポーチ。薄紫とオフホワイトの配色が大人っぽさを残しつつ可愛らしさもプラスしてくれます。レポーターとも*さんによると「約21cm × 16cm」の程よいサイズ感に加え、マチ付きで収納力も優秀そう。開口部が大きく開きそうなファスナーの仕様だから、コスメや小物も出し入れしやすく、見た目も使い勝手も満足できそう。

蝶ネクタイ猫がキュートなアニマルポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

蝶ネクタイをつけた猫のイラストが愛らしいミニポーチ。いろんなポーズで描かれた猫が、持っているだけで癒しをくれそう。小さめサイズだからリップやイヤホン、常備薬など細かなアイテムの収納にぴったり。クリア素材で中身も見やすく、バッグの中でもすぐに取り出せそうな便利さも魅力です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K