IT関連で優位性がある 広東省・江蘇省・四川省に新設企業が集中！リスクモンスターチャイナ「第2回中国における日系ITサービス業の市場動向」

リスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「第2回中国における日系ITサービス業の市場動向」を発表しました。

・調査方法 ：中国における日系企業の法人登記情報に基づく調査

・調査対象時期 ：2025年4月時点で開示されていた法人登記情報

・調査対象企業 ：中国全土で登記されている日本企業出資の中国企業及び

そのグループ企業(株式保有率50％以上の会社及び

その会社が支配している会社(50％)をグループ会社とする)の内、

通信・ソフトウェア・情報技術サービス業に分類される企業

・調査対象企業数：1,005社

「利墨リスモン調べ」は、リスクモンスターチャイナが独自に収集した中国の日系企業データベースや業界情報を基に調査・分析したレポートです。

今回は、2025年4月時点で開示されていた中国全土の法人登記情報を基に、日本企業が出資する中国企業およびグループ企業のうち、通信・ソフトウェア・情報技術サービス業に分類される企業1,005社を対象に調査しました。

■「情報技術コンサルティングサービス」の構成比が増加

前回調査(2023年3月時点のデータに基づく調査、2024年11月発表)から2年が経過し、デジタルサービス需要の高まりやAI技術の世界的な普及など、中国での事業環境の変化がみられます。

これらを踏まえ、中国における日系ITサービス業の市場動向を把握するために調査を実施しました。

「通信・ソフトウェア・情報技術サービス業」に分類される企業は1,005社で、日系企業全体(27,148社)の3.7％を占めました。

前回(898社、3.2％)と比べると、企業数・構成比ともに増加しています。

細分類業種別では、「ソフトウェア開発」(501社、49.9％)が引き続き最多で、2位はコールセンター等を含む「その他情報技術サービス」(158社、15.7％)となりました。

3位の「情報技術コンサルティングサービス」(92社、9.2％)は前回(65社、7.2％)から2ポイント上昇し、構成比が増加しています。

これらの分野は中国市場での高度IT人材の確保やサービス差別化に向けた戦略領域として、今後さらに重要性が増すと考えられます。

図1 中国日系ITサービス業の細分類業種分布

※業種分類は「中国産業分類基準」(GB/T4757-2017)に基づく

■企業数最多は「株式会社NTTデータグループ」

日本の親会社別に集計したところ、「株式会社NTTデータグループ」が最多となりました。

(表1)

2025年5月発表「第2回中国日系企業の関連企業数調査」で増加数が1位となった「ワンドット株式会社」が2位に浮上し、3位には「日本電気株式会社(NEC)」が続きました。

表1 中国日系ITサービス業の親会社別企業数ランキング 1〜8位

※同率順位の企業は売上の高い順にて掲載。

※今回、中国日系企業に対して中核親会社グループの集計対象を変更。

■日系ITサービス業、成熟地域から他地域への分布へシフト

日系ITサービス業における地域別分布では、企業数がほぼ全ての地域で増加したものの、構成比に変化が見られました。

上位3地域(上海市、遼寧省、広東省)のシェア率は56.3％で、前回調査(60.4％)より4.1ポイント減少している一方で、他地域では企業数の増加が顕著な結果となりました。

(表2)このことから、日系ITサービス業が集中している地域から、別の地域へ分散してきていることが伺えます。

表2 中国日系ITサービス業の地域別企業数ランキング 1〜10位

■新設企業は「四川省」「広東省」「江蘇省」に集中

2023年から2024年にかけて新設された日系ITサービス企業の地域別分布では、「四川省」(14社)が最多でした。

しかし、ワンドット株式会社が四川省(6社)、北京市(6社)に関連企業を設立した影響を除くと、新設企業が多い地域は「広東省」(8社)、「江蘇省」(8社)、「四川省」(8社)となります。

これら地域はIT産業の基盤が整備され、集積効果が期待できる点が評価されていると考えられます。

加えて、2025年8月発表の「第2回中国日系企業の地域分布ランキング」においても、江蘇省、広東省は上海市に次いで日系企業が多く集まっている地域であり、日系ITサービス企業の新たな進出地域として注目されています。

【地域別の産業特徴】

・広東省：AI関連企業が多数。

電子情報産業の売上は全国トップ。

IT人材需要が高く、多くのIT企業が進出。

・江蘇省：IT産業規模は全国上位。

2024年時点でデジタル経済コア産業の付加価値がGDPの11.8％を占める。

政策支援が手厚く、重点大学の集中により人材確保力も高い。

・四川省：中国西部の経済中心地。

人件費・エネルギーコストが沿海地域より低く、内陸進出拠点として注目度が上昇。

図2 中国日系ITサービス業の新設企業地域分布

■まとめ

デジタル化の加速に伴い、企業のデジタルサービス需要は拡大を続けています。

IT技術は製造業からサービス業まで広く応用され、デジタルトランスフォーメーションやハイテク製造業、高度サービス業などで重要な役割を果たしています。

前回調査と比較すると、日系IT企業数は増加を続け、特に「情報技術コンサルティングサービス」と「ソフトウェア開発」の伸びが顕著です。

ITサービス業の拡大は、IT産業の活力の高さと多様な発展の方向性を示しています。

また、地域展開では、江蘇省・広東省・四川省といったIT関連で優位性のある拠点への集中が進み、現地の人材・産業資源の活用を重視する傾向が強まっています。

今後、日系企業はサービス品質向上、現地化管理、人材確保、高付加価値サービスの提供など、戦略・技術・組織面での一層の対応が求められます。

