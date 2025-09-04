東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階ロビーラウンジ「シルフ」に「スワンパフェ〜和栗モンブラン〜」が数量限定で登場。

秋の味覚「和栗」をふんだんに使った見た目も華やかな美しいグラスデザートです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」スワンパフェ〜和栗モンブラン〜

価格：パフェ単品 2,500円(税込)／コーヒー・紅茶セット 3,200円(税込)

販売期間：2025年9月1日（月）〜11月30日（日）

提供時間：12:00〜17:30

提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ1F ロビーラウンジ「シルフ」

浦安ブライトンホテル東京ベイ1階に店舗を構える、心地よい開放感にあふれたロビーラウンジ「シルフ」

オリジナルデザートや紅茶、アルコールで優雅なひと時が過ごせるラウンジです。

そんな「シルフ」に、秋の味覚を詰め込んだアートのような一品に仕上げられた、まるで白鳥が舞い降りたような愛らしいビジュアルが目を引く「スワンパフェ〜和栗モンブラン〜」が登場しました。

パフェのトップには、濃厚なカフェアイスとモンブランペーストがたっぷり使用。

その中には、和栗の甘露煮入りクリーム、香ばしいアーモンド生地、軽やかなメレンゲが層をなしており、さらに、和栗の甘露煮やひんやり冷たいヌガーグラッセが食感にアクセントを添えます。

下層には生クリームに砂糖を加えて泡立てた、まろやかな”クレーム・シャンティ”、薄く焼いたクレープ生地を細かく砕いた、サクサクした食感が特徴の”フォユティーヌ”、爽やかなリンゴソルベをイン。

そしてパフェ全体の味を引き締めるカシスジュレを忍ばせた、甘さと酸味、食感の変化が楽しめるグラスデザートです。

見てうれしい、食べて楽しい。“スワンパフェ”の楽しみ方

一羽の白鳥が舞い降りたような、優雅なビジュアルが目を引くスワンパフェ。

その美しさに思わず写真を撮りたくなるはずですが、せっかくなら最後のひと口まで、美味しく楽しみたいところ。

そこで「見てうれしい、食べて楽しいスワンパフェの楽しみ方」をご紹介します。パフェの名の通り、白鳥をかたどったデコレーションも特徴です。

まずは着席後、お皿の上で“スワンを休ませる”ひと手間からお楽しみください。

スワンの可憐な姿とともに、ひと口ごとに変化する秋の味覚を存分にご堪能できます。

まるで物語のように、ひとつひとつの素材が織りなすハーモニー。

上から下へと食べ進めるたびに、秋の味覚が口の中にふんわりと広がります。

ロビーラウンジ「シルフ」では、シーズンごとに旬の食材を贅沢に使った「スワンパフェ」を展開中。

毎シーズン楽しむリピーターのゲストも多くいらっしゃいます。

秋の深まりとともに、ホテルラウンジで過ごす優雅なティータイムが楽しめるラウンジ。

見た目だけで終わらせない、五感で楽しむ贅沢なティータイムが堪能できます。

秋の味覚「和栗」をふんだんに使った見た目も華やかな美しいパフェ。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」にて2025年11月30日まで提供されている「スワンパフェ〜和栗モンブラン〜」の紹介でした☆

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります

※写真はすべてイメージです

