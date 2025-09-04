「“彼”はやってるかもと思っていましたよ……」

そう囁くのは、テレビ局関係者。“彼”とは、3日早朝に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された俳優の清水尋也（26）のことだ。

「清水容疑者が、7月10日までに同居する20代女性と一緒に東京都杉並区の自宅で乾燥大麻を所持した容疑で、9月3日早朝に逮捕されました。警察関係者によると、今年に入ってから清水容疑者が大麻を使用しているという情報があり、警視庁が捜査を進めていたようです。逮捕の日、捜査員が自宅を捜索して、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片や吸引に使う巻紙が見つかったといいます。

清水容疑者とともに同居する20代女性も逮捕され、2人は取り調べに対して“大麻を持っていたことは間違いない”と容疑を認めているようです」（スポーツ紙記者）

’12年に公開された映画『震動』で芸能界デビューした清水容疑者。その後は、’13年の映画『渇き。』、’15年の『ソロモンの偽証』前後編、’15年の『スレイヤーズ・クロニクル』や’21年の『東京リベンジャーズ』シリーズなど数々の話題作に出演した。’21年には連続テレビ小説『おかえりモネ』（NHK）で朝ドラデビューを果たしたことで、若手俳優の注目株に。現在放送中の松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）でも重要な役どころを務めていた。そんな彼がなぜ薬物に手を染めてしまったのか――。冒頭のテレビ局関係者は、こう話す。

「清水さんが仲良くしている芸能関係者には“薬をやっている”という噂があったんです。その後、その芸能関係者は“もう薬から抜け出した”とも聞いてはいましたが……。とはいえ、清水さんの交友関係は怪しいと思っていたので、今回の逮捕劇にはあまり驚きませんでしたね」

清水容疑者は映画やドラマなどの撮影現場で独特の雰囲気を醸し出していたという。

「同世代や清水さんより若い役者ともあまり仲良くしないタイプだったようです。撮影現場では他の俳優と群れず、孤高な感じがしていたと聞いています」（前出・テレビ局関係者）

9月29日にスタートする連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）にも出演予定だったが、取りやめとなったことも明らかになった清水容疑者。

「清水さんが小学6年生のとき、4つ上の兄で俳優の尚弥さん（30）が主演した映画『からっぽ』の試写会で、尚弥さんの事務所関係者からスカウトされました。幼少期に両親の離婚によって母子家庭になり、21歳のときに母親と死別しています。

若くして色々な経験をしているからなのか、個性派イケメンとして唯一無二の存在感を放っていた。期待される若手俳優の筆頭株だっただけに残念でなりませんね……」（テレビ誌ライター）

26歳と、まだまだ若い清水容疑者。しっかりと罪を償って、再びスクリーンで彼の演技する姿が見たいものだが――。