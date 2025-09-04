ÇÈÌæ¸Æ¤ó¤À¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ëÉÝ¤¤¿Í¡×¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¡È¥µ½ª¡É¤â¡ÄÍøÍÑ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎË¡Åª¥ê¥¹¥¯
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ëÉÝ¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ³«»ÏÁ°¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢Á´¿È¤Ë»ÉÀÄ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¿Í¡×¤òÂß¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï8·î31Æü¡¢¡Ö½ô»ö¾ð¡×¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤¿¡£
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¼±¼Ô¤é¤«¤éÍøÍÑ¾å¤ÎÊ£¿ô¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëÊÛ¸î»Î²ñ¤ÇÌ±»ö²ðÆþË½ÎÏ¤ÎÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÏÀ¾Ë®¹äÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¤É¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡©
¥ì¥ó¥¿¥ëÉÝ¤¤¿Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ò¡ÖÉÝ¤¤¿Í¡×¤¬¤¤¤¸¤á¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁê¼ê¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¸¤á¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ó¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍøÍÑ¤Ï»þ´ÖÀ©¡Ê30Ê¬´Ö¤Ç2Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤äÃµÄå¤Ê¤É¤ÎÂ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÃ»´ü´Ö¡¦Äã²Á³Ê¤Ç¤Î²ò·è¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ò·è»öÎã¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶á½ê¤ÎÁû²»¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¿¦¾ì¤Î¤¤¤¸¤á¡¢Éâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¡¢Ì¤Ê§¤¤µëÎÁ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤ëÃí°Õ½ñ¤¤ÎµºÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡üÊÛ¸î»Î¤Î²òÀâ
--°Ò°µ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ç»ÉÀÄ¤¬ÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ëÉÝ¤¤¿Í¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊË¡ÅªÌäÂê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
²ÏÀ¾ÊÛ¸î»Î¡§¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ëÉÝ¤¤¿Í¡×¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶²³å¤ä¶¼Ç÷¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏÃ¹ç¤¤¤ÇÁê¼ê¤ÎÎÙ¤ËÉÝ¤¤É÷ËÆ¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¿´ÍýÅª°µÇ÷¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿Í³Ê¤Ë¤â·ë¤ÓÉÕ¤¯Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¤¬²ðÆþ¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¿Í¤ò¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ë¡Î§¤â¤½¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¶¼Ç÷¤ä¶²³å¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤Î¶¼Ç÷ºá¤ä¶²³åºá¤È¤ÎÀþ°ú¤¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡Î§¾å¡¢¶¼Ç÷¡¢¶²³å¡¢¶¯Í×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¡Ö³²°¤Î¹ðÃÎ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³²°¤Î¹ðÃÎ¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡Ö³²°¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÝ¤¤É÷ËÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤äÉÝ¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¸Ì¿¤ä¿ÈÂÎ¤Ê¤É¤ÎË¡±×¤ËÂÐ¤¹¤ë´í¸±¡Ê³²°¡Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡Ö³²°¤Î¹ðÃÎ¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¶¼Ç÷¤ä¶²³å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¼¨Åª¤Ë³²°¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶¼Ç÷¤ä¶²³å¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð°ÍÍê¼ç¤¬ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÉÝ¤¤¿Í¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¡×¤È¤«¡¢³²°¹ðÃÎ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÍÍê¼ç¤ÎÊý¤¬¶¼Ç÷¤ä¶²³å¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡ü¡üÁÈ¤Î¿Í¤À¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢·ÐÎò¤ä¿¦¶È¾å¤ÎÉÔË¡¤Ê°ÒÀª¤òÍøÍÑ¤·¤ÆË¡±×¿¯³²¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Å¤Ë¼¨¤¹¾ì¹ç¤â¶¼Ç÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö´ðËÜ·ºË¡¶¡ÊÂè3ÈÇ¡Ë¡×ÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡¢2023Ç¯4·î»²¾È¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¿ÈÂÎ¡¢¼«Í³¡¢Ì¾ÍÀ¡¢ºâ»º¤ËÂÐ¤¹¤ë³²°¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¼Ç÷ºá¡Ê·ºË¡222¾ò¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡Äê·º¤Ï2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï30Ëü°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬²ó¼ý¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤ÉºâÊª¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶²³åºá¡ÊÆ±Ë¡249¾ò¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
--·º»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì±»ö¾å¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Ì±»ö¾å¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶¯Ç÷¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê½ñÌÌ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤«¡¢¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥µ¥¤¥ó¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÉÝ¤¤¿Í¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·º»ö»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤º¡¢Ì±»ö¾å¤â·ÀÌó¤Î¸úÎÏ¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÈùÌ¯¤ÇÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÌµÍÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
