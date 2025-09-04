双日テックイノベーションは、美作市へジュニパーネットワークスが提供するMist platformを導入。

双日テックイノベーション

双日テックイノベーションは、美作市へジュニパーネットワークスが提供するMist platformを導入しました。

■導入後の効果

・Wi-Fiの安定稼働

アクセスポイント数が約3倍に増加(約50基＋外部拠点に約10基)しても、通信は安定して稼働。

新庁舎全体で快適な無線環境を構築。

・“自ら運用できる”ネットワークの実現

誰でも使いやすい管理画面とAIアシスト、ジュニパーネットワークスのスイッチ機器を含めた無線と有線の統合管理によって、トラブルの迅速な把握と対応が可能となり、職員自身での効率的な運用を実現。

・市民サービスの向上と働き方改革の推進

半フリーアドレス制の導入や業務PCのモビリティ向上により、職員の柔軟な業務スタイルが定着。

市民サービスのスピードアップと品質向上に貢献。

・セキュリティ強化

管理外のPCが勝手に接続できない設計により、ネットワークの安全性が向上。

セキュリティインシデントのリスクを大幅に低減。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美作市にジュニパーネットワークスの「Mist」を導入！双日テックイノベーション appeared first on Dtimes.