平和の祈りを音楽に！Almond Lecture Concert in 北九州 Vol.2 〜平和と音楽〜

Almond Lecture Concert in 北九州 Vol.2 〜平和と音楽〜

日時 ：2025年9月6日(土) 開演15:00(開場14:15)

会場 ：ウェルとばた中ホール

出演 ：鶫真衣(陸上自衛隊中央音楽隊ソプラノ歌手)／入江一雄(ピアノ)／

武内麻美(ヴァイオリン)／松田 亜有子(お話)

アーモンドは、レクチャーと演奏で構成するコンサート・シリーズ “Almond Lecture Concert in 北九州 Vol.2 〜平和と音楽〜”を、2025年9月6日(土)15:00開演(14:15開場)、ウェルとばた中ホールにて開催。

この公演は、終戦から80年を迎える節目に、次世代へ受け継ぎたい「平和への祈り」と「美しい日本の歌」をテーマに実施します。

陸上自衛隊中央音楽隊ソプラノ歌手・鶫(つぐみ)真衣が、北九州市で初めて歌声を響かせます。

共演はピアニスト入江一雄、ヴァイオリニスト武内麻美。

お話は松田 亜有子が務め、楽曲の背景や時代の息吹をわかりやすく解説します。

音楽は競い合う「競争」ではなく、共に創り上げる「共創」です。

演奏会の最後の奏者はお客様です。

国籍や宗教、職業、年代や性別の違いを超えて、最後には皆さまの拍手が会場を包み込みます。

この瞬間こそが、心が一つになる奇跡の時です。

音楽を共有する経験こそが平和の礎になると信じています。

こうした音楽が生み出す奇跡の場を、北九州で皆さまと共に創りたいと願っています。

鶫真衣(陸上自衛隊中央音楽隊ソプラノ歌手)

武内麻美(ヴァイオリン)

入江一雄(ピアノ)

＜プログラム＞

第一部｜音楽が映す20世紀の光と影 ―― ヴァイオリンとピアノ

ヴォーン・ウィリアムズ：ヴァイオリンとピアノのためのロマンス

《揚げひばり》

ラヴェル ：ツィガーヌ(ヴァイオリンとピアノ版)

クライスラー ：〈祈り〉――ラフマニノフ《ピアノ協奏曲第2番》

第2楽章による編曲

ラフマニノフ ：13の前奏曲 作品32より 第10番 ロ短調

ラフマニノフ ：練習曲《音の絵》 作品39より 第9番 ニ長調

ラヴェル ：ラ・ヴァルス

第二部｜子どもたちに残したい美しい日本のうた(ソプラノとピアノ)

團 伊玖磨：花の街

山田 耕筰：からたちの花

山田 耕筰：この道

高田 三郎：くちなし

木下 牧子：海と涙と私と

木下 牧子：竹とんぼに

武満 徹 ：小さな空

佐藤 勝 ：一本の鉛筆

古関 裕而：長崎の鐘

9月6日公演チラシ

【チケット】

料金(税込)：一般 5,000円／大学生以下 2,000円

当日券は500円増し。

当日会場にて14:00より販売。

【プレイガイド】

チケットぴあ(Pコード：302934)

電子チケット teket

ウェルとばた総合案内 093-871-7200

北九州芸術劇場 093-562-2655

【主催】

アーモンド

