ヤンキース傘下マイナー３Ａ・スクラントンの前田健太投手（３７）が３日（日本時間４日）、敵地・ウースター戦に先発し、７回２／３で１００球を投げ、１安打１失点、９奪三振の快投を見せ、５勝目（６敗）を挙げた。

マイナーながらノーヒットノーランまであと４人。出した走者は２回の四球による１人だけだった８回２死走者なしで左打者に内角低めのスライダーを右翼席運ばれると、そのままマウンドを降りた。前回登板の８月２８日（同２９日）も３回１１安打１０失点（自責９）でのＫＯだったが、中５日でしっかり修正した。

今季が米球界１０年目。今季終了後には日本球界に復帰する意向があることも明らかになったが、残り約１か月となった今季へは「メジャーリーグに上がりたい。そこは諦めたわけではないです。そのモチベーションを失っているわけではない。ただ、自分でコントロールできるものではない。僕もメジャーリーグに長くいて、マイナーで結果残したから、『じゃあメジャー』っていう簡単なものでもないと理解している。ヤンキースのユニホームを着ることを目標にしてますけど、そこばっかりとらわれると、けが人が出ないととか、自分を高めるより、不幸を願うような毎日が続くんで、そうじゃなくて自分を高めることを大切に。その結果、上がれればうれしいなって」と胸の内を吐露した。