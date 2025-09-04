ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年9月4日より順次開催されている『ハロウィーン・イベント 2025』

開催に先駆け、グローバルメイクアップブランド『KATE』とパークの初共創による新感覚アトラクションKATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』オープニングセレモニーが開催されました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント 2025』KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』オープニングセレモニー レポート

オープニングセレモニー開催日：2025年9月3日（水）

2002年のハロウィーン・イベント開始以来、日本におけるハロウィーンイベントに新たな楽しみ方を提案、日本の秋シーズンに「超絶叫して超熱狂」する、全く新しいカテゴリーのエンターテイメントを提供し毎年活況を呈している「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

2025年9月3日、2025年の秋を盛り上げる『ハロウィーン・イベント 2025』が先行公開されました。

午前中には、パーク初のメイクアップブランドとのアトラクション共創により誕生した、“感情解放”する新感覚アトラクション『18 番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』のオープニングセレモニーを開催。

『KATE』ブランドミューズのモデル/俳優 中条あやみさんが登場しました。

セレモニーに先立って、アトラクションの舞台となる、鏡だらけの館で待ち受ける感情を司る4人の魔女へ、喜怒哀楽の感情をさらけ出す体験を通して、自らの秘めた感情を解放するという、新感覚のアトラクションを一足早く体験した中条さんは、

ここに来れば、感情をより解放することができる新しい感覚のアトラクションでした！

私は“楽しい”の感情が多いと魔女に見抜かれました。

怒ったり哀しんだりという感情をメイクで表現するというのも、魔女に教えてもらいました。

新しい自分の表情に出会える、ここでしかできない体験でした。

と語ってくださいました。

また、『KATE』とパークの共創について、

テーマパークとメイク！？というのがすごく斬新ですよね！

このアトラクションだからこそ、楽しみながら挑戦してみようと思える体験があると思います。

とコメント。

左：KATE ブランドマネジャー 岩田有弘氏 右：合同会社ユー・エス・ジェイ 鶴隼人氏

セレモニーには、KATE ブランドマネジャー岩田 有弘(いわた ありひろ)氏と、合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部ハロウィーン・プロジェクト統括ディレクター 鶴 隼人(つる はやと)氏も登壇し、アトラクションの開幕を宣言されました。

KATE ブランドマネジャー岩田 有弘(いわた ありひろ)氏 コメント

『KATE』は、1997年のブランド誕生以来、「NO MORE RULES.」をスローガンに掲げ、時代やトレンドに縛られず、個性と自信を引き出す商品や体験を提供してきました。

その中でも「お客さまがブランドの世界観に没入できる体験型コンテンツ」の開発に力を入れてきました。

今回、これまでとは異なるアプローチで、より深くお客様の感情を揺さぶる場所を作りたいと考えた時、真っ先に頭に浮かんだのがUSJ様でした。

USJ様が掲げる「NO LIMIT!」というブランドスローガンは、『KATE』の「NO MORE RULES.」と近いものがあり、必ず共鳴できると確信し、思い切ってお声がけさせていただきました。

共創アトラクションのコンセプトは『最高に、自分を解放できる特区。』です。

ゲストのみなさまが思いっきり感情をさらけ出し、自分の感情が解放される体験をすることで、自由に表現する楽しさを感じていただきたいと思っています。

それが、自分の可能性を見つけるきっかけになれば、嬉しいです。

合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 ハロウィーン・プロジェクト統括ディレクター 鶴 隼人(つる はやと)氏 コメント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、これまでもスリルや視覚、聴覚を刺激する演出を通じて、ゲストのさまざまな感情を引き出し、常にゲストの想像を超える興奮と感動体験を提供してきましたが、今回『KATE』様との共創によって、ゲストが内面と向き合う、新感覚の体験ができるアトラクションが誕生し、新しい価値をお届けします。

パーク中が熱狂するこのハロウィーンシーズンに、ぜひこのアトラクションで「感情を解放」し、自分の中に新たな側面を見出してください！

KATE PRESENTS 『18 番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』オープニングセレモニーに、『KATE』ブランドミューズの中条 あやみさんが登場。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年9月4日より順次開催される『ハロウィーン・イベント2025』の紹介でした☆

昼夜で異なる超刺激体験！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』まとめ 昼夜で異なる超刺激体験！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』まとめ 続きを見る

HARRY POTTER and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

TM and © 2025 Sesame Workshop

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オープニングセレモニーに中条あやみさんが登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント 2025』18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜 appeared first on Dtimes.