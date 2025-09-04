¾åÅÄÎµÌé¡¢¡È¥È¥¬¤ê¡É¤«¤é¤Î¹¹À¸¤ò¼çÄ¥¤â¡Ä¹¥´¶ÅÙ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µKAT-TUN¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¥È¥¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤âº£¤ä41ºÐ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õÇò¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤¿KAT-TUN
¡¡¼ã¤¤º¢¤Î¾åÅÄ¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¼ãÄÐÀé²Æ¤«¤éŽ¢µ¤¤µ¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž£¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»öÁ°¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤«¤é¤Ï¡¢Ž¢ÅÐ¾ì¤«¤é¥«¥Þ¤·¤Æ¤¤¤¿Ž£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¡È¥È¥¬¤ê¤Ã¤×¤ê¡É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥È¥¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡È¥È¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¾åÅÄ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Êâ¤Êý¤Ç¸åÇÚ¤ò°Ò°µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¡£Ž¢¤¤¤Þ¤Ï¹¹Àµ¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤¿Ž£¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢Ìî¡¹Â¼¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬¡Ä¡£
¡¡»öÁ°¤Î¼èºà¤ÇÌî¡¹Â¼¤«¤é¹¥´¶ÅÙ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾åÅÄ¤ÏŽ¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ž£¤ÈÂ¨Åú¡£¤à¤·¤í¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¾åÅÄ¤¬¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸åÇÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¿Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Èµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷À¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÁ°¤«¤é½Ð¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¸ì¤ë¾åÅÄ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê½÷À¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ë¤«¡¢¥¥å¥ó¤È¤¯¤ëÆ°ºî¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿È¿ÌÌ¡¢¤«¤Ê¤êÆÈÆÃ¤ÊÎø°¦´Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥È¥¬¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¾åÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢¾åÅÄ¤ËÀäÌ¯¤Ê¤¢¤ÀÌ¾¤ò¡Ä¡£¼ýÏ¿¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
