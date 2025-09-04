WEST.全員主演映画『裏社員。』メイキング公開 全力アクション＆アドリブ誕生の瞬間を捉える
7人組グループ・WEST.が全員で主演を務め、10月22日に発売される映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます-』特別版に収録されるメイキングダイジェストが公開された。
【動画】WEST．全員主演映画『裏社員。-スパイやらせてもろてます‐』特報
2024年にデビュー10周年を迎えたWEST.は、直近のドームツアーで3都市8公演、計38万人を動員。グループとしての勢いを加速させる中で挑んだこの映画では、それぞれがクセの強いキャラクターに扮（ふん）し、ドタバタ劇から本格アクション、さらにはラブストーリーまで、ジャンルの枠を超えた展開を見せた。
特別版Blu-rayには、約120分を超える豪華映像特典を収録。劇場では観られなかった「おまけ映像」や、激しいアクションの裏側に迫るメイキング、イベント映像集などが満載となっている。
今回公開されたメイキングでは、キャストたちの撮影現場でのリアルな熱量が詰まった、ファン必見の映像が盛りだくさん。特に注目なのは、 WEST. はじめ、キャストが全力で挑んだアクションシーンの舞台裏。激しい立ち回りや迫力のアクションに果敢に挑戦し、真剣な眼差しで取り組む姿は画面越しにその熱気が伝わってくるほど。
撮影現場でアドリブが生まれていく瞬間、カメラが回っていないところでの自然な素顔、監督との信頼関係が見えるやりとりなど、ここでしか観ることができない貴重な映像が詰め込まれた。
また、恒松祐里、森香澄、剛力彩芽、藤原紀香、竹中直人といった豪華キャスト陣との和やかな撮影シーンなど、笑いの絶えない撮影現場での雰囲気も余すところなく収録。貴重な裏側の映像が詰まったメイキングは特別版のみの映像特典となっている。
