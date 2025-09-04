山下達郎が“人形”になってMV初出演 ポケモンと共演したコラボレーション映像が解禁に
山下達郎の新曲「オノマトペISLAND」の配信が開始された。あわせて、ポケモンたちと共演するストップモーションアニメのコラボミュージックビデオも公開され、注目を集めている。
【動画】山下達郎が“人形”で出演！「オノマトペISLAND」 ポケモンコンシェルジュ コラボミュージックビデオ
同楽曲は、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（第5話〜第8話）の主題歌として書き下ろされたもの。ストップモーション・アニメとして制作された同作は、ポケモンたちがお客さまとして訪れる“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュのハル（声：のん）とコダックの交流を描く物語で、2023年12月に第1話〜第4話が配信され話題を呼んだ。今回の新エピソードは9月4日からNetflixで世界独占配信がスタートした。
「オノマトペISLAND」は、晴れやかな歌声とメロディが印象的なハートウォーミングなナンバーで、前回エピソードの主題歌「君の居場所（Have a Good Time Here）」を担当した竹内まりやからバトンを受け、山下が新たに主題歌を手がけた。
あわせて、同曲のミュージックビデオも公開された。「山下達郎がポケモンリゾートを訪れたら？」という仮想のシチュエーションをもとにしたストップモーションアニメで、「ポケモンコンシェルジュ」と同じドワーフスタジオが人形制作から絵コンテ、撮影までを担当。山下の精巧な人形が登場し、コダックやミズゴロウ、カイリュー、ピジョット、ヒヤップ、ヘイガニなど合計16匹のポケモンと共演する。山下の象徴的なギターも人形で再現されており、すべてのシーンが1コマずつ手作業で撮影された作品となっている。
山下は映像作品にほとんど登場しないアーティストとして知られており、ミュージックビデオでの人形による“出演”は初。ポケモンたちと音楽を楽しむ映像は、シリーズとの世界観の融合とともに注目を集めている。
