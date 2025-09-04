大谷翔平“体調不良”で先発登板回避も気を吐きマルチ安打マーク　ドジャース連敗もパドレス敗れ優勝マジック「20」に

◆ピッツバーグ・パイレーツ3−0ロサンゼルス・ドジャース 3日（日本時間4日午前7時40分試合開始、PNCパーク）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でパイレーツと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。マルチ安打をマークした。

前日のパイレーツ戦で大谷は3回に7試合ぶりとなる46号ホームランを放つなど、5打数3安打2打点。ドジャースは7−9で敗れたが、同地区2位のパドレスが敗れたため、地区優勝へのマジックは「21」となっている。

この日大谷は“投手”として先発登板を予定していたが、体調不良のため登板を回避し、打者として出場を果たした。

1回表の第1打席で空振りの三振、3回表の第2打席はショートフライに倒れていた大谷は、第3打席でセンターへの二塁打、7回の第4打席はサードへの内野安打で出塁。0−3でリードを許して9回表2死走者なしで迎えた第5打席は、パイレーツ5番手サンタナに空振り三振を喫し、ゲームセットとなった。

パイレーツに2連敗を喫したドジャースだが、この日ナ・リーグ西地区2位のパドレスが敗れたため、優勝へのマジックは1つ減って「20」となった。