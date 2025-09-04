旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

■香ります

正解： イタリアンパセリ

難易度：★★★☆☆

イタリア料理の定番ハーブ

イタリアンパセリは、セリ科セリ属に分類される植物です。一般的なカールした葉を持つパセリとは異なり、平らな葉を持つことが特徴です。

原産地は南ヨーロッパとされ、地中海沿岸に自生していた野生種が古代から栽培種へと改良されてきたと考えられています。

古代ギリシャでは、勝者に贈る冠や墓地の装飾に使われていました。食用よりも儀式的な意味合いが強かったのです。

イタリアでは、古くから平葉パセリは煮込み、焼き物、魚介料理などの家庭料理で使われてきました。そのため、イタリアのパセリ＝平葉という認識が広まり、カールタイプと区別するため「イタリアンパセリ」という呼称が用いられるようになりました。つまり、植物学的な分類名ではないということです。

日本で普及しはじめたのは1990年代以降のことです。イタリア料理がブームになったことや、ハーブ類への関心が高まったことに伴い、一般家庭にも徐々に浸透し、現在ではスーパーマーケットでも手に入る身近な野菜となっています。

ハウス栽培ものが通年、流通していますが、露地栽培の旬は、3月から5月頃と9月から11月頃。この時期のものは葉がやわらかく香りが強くなります。

いっぽう、気温が高すぎる時期に収穫されたものは葉が硬く、香りも弱い傾向があります。

一般的なパセリと比べて、苦味が少なく香りがおだやか、葉がやわらかいのが特徴です。そのため、生食でも美味しくいただけます。サラダのほか、魚介のマリネ、カルパッチョなどに添えると素材の旨みにアクセントが加わります。

また、熱が加わっても香りが残りやすいため、煮込み料理やスープの仕上げに刻んで加えても美味しくいただけます。

プランターでも育てられるほど丈夫で、寒さにも強いため、ベランダ菜園の初心者にもおすすめです。ただし、生育適温は15〜20℃で、25℃以上になると品質が落ちるとされています。

美味しいイタリアンパセリの見分け方

葉の状態をチェックしましょう。鮮やかな濃い緑色で、葉がピンと張っているものが新鮮です。葉先が丸まっていたり乾燥してパリパリしているものは鮮度低下のサインなので避けましょう。

濃い緑色のもののほうが精油成分が多く含まれていて香りが強い傾向があります。

茎が細すぎずしっかりしていて、全体にハリがあるものは香りが強い傾向があります。また、切り口が黒ずんでいるものは避けましょう。

購入後はすぐに、一度で使い切るのが理想ですが、保存する場合には乾燥をさせないことが第一。湿らせたキッチンペーパーで包んでから保存袋に入れて冷蔵保存しましょう。

茎を水につけて立てて保存する方法もあり、どちらも湿度を保つことで鮮度を保つことができます。

イタリアンパセリの注目栄養素

イタリアンパセリは、見た目以上に栄養価が高い野菜です。まずビタミンKの含有量は野菜のなかでもトップクラス。ビタミンKはカルシウムの骨への沈着を助け、骨密度の維持や骨粗しょう症の予防をサポートする成分です。

鉄分やカリウムなどのミネラルも豊富で、貧血予防やむくみの改善に効果的です。

香りの成分であるアピオールには、口臭予防や食欲増進、殺菌作用があるとされています。

