【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RGM-79G ジム・コマンド ver. A.N.I.M.E. ～コロニー戦仕様～】 2026年2月 発売予定 9月5日16時 予約受付開始予定 価格：8,250円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RGM-79G ジム・コマンド ver. A.N.I.M.E. ～コロニー戦仕様～」を2026年2月に発売する。価格は8,250円。9月5日16時から予約受付を開始する。

本製品は「ジム・コマンド」に新規造形のバックパックを取り付けた局地戦仕様機を再現したもの。「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場した機体で、クリーム色とダークグリーンの彩色が特徴。

胸部ブロックの可動に連動してエンブレム部が前に盛り上がることで、自然なシルエットでポージングできる。上半身内部も可動して前傾姿勢が可能で、脚部もプロポーションを崩さない可動を実現している。付属武装はブルパップ・マシンガン、ビーム・サーベル、シールド。

