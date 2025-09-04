

活動量が計測できるスマートリング「Oura Ring 4」（筆者撮影）

箱を開けると、チタン特有のひんやりした質感が指先をなでる。幅7.9mm、厚さ〜2.88mm、重量わずか3.3〜5.2g。指に滑り込ませれば体温に溶け込むように密着する。

筆者が選んだBrushed Silver（ブラッシュドシルバー）仕上げは、つやを抑えた柔らかな光沢が肌になじむ。一見すると高級アクセサリーにしか見えない。カラーはSilver、Black、Brushed Silver、Stealth、Gold、Rose Goldの6色展開だ。

実はこの指輪、睡眠の質・心拍・体温変動・ストレス指標を24時間自動で計測し、スマホアプリへ同期して体調を映し出す「指輪型ヘルストラッカー」である。7月17日に日本で正式発売された「Oura Ring 4」だ。



6種のバリエーションを展開する（筆者撮影）

指輪型ヘルストラッカーの可能性

スマートリングは、指輪にセンサーやチップを封じ込めた超小型ウェアラブルデバイスだ。大別すると2系統ある。ひとつは心拍・睡眠・体温などを常時測定し、身体のコンディションを可視化するヘルスケア系。もうひとつはNFCを内蔵し、タッチ決済や入退室認証を担う決済／アクセス系だ。現状、この2つを兼ねる量産モデルはほとんど存在しない。

Oura Ring 4は、前者のヘルスケア系スマートリングである。フィンランドのOura（オーラ）は、このスマートリング市場の開拓者にして最大手。価格は5万2800円からで、ヨドバシカメラやビックカメラ、アマゾンなどで購入できる。



フィンランドのOura（オーラ）はスマートリングの開拓者だ（筆者撮影）

世界のスマートリング市場は急成長している。2023年の88万台から2024年は170万台へと倍増し、サムスンなど大手企業の参入で注目度も高まっている。スマートウォッチが一般化した今、なぜ指輪型なのか。

100倍正確な「指」の生体データ

スマートリングの優位性について、オーラのダグ・スウィーニーCMOは、医療現場での測定方法を引き合いに出す。「医療機関で体温や血中酸素濃度を測るとき、指で測定するでしょう」。同氏によれば、手首は日焼けや体毛などでノイズが多く、指と比べて生体信号の強度は100分の1しかないという。

Oura Ring 4の測定精度は医療機器グレードに迫る。心拍数の精度は99％、体温は92％、心拍変動は98％、睡眠は78％と、いずれも高い数値を示している（いずれも同社の医療機器比較検証による）。



リング内部にセンサーを備えている（筆者撮影）

スマートリングは、Apple WatchやFitbitなどのスマートウォッチと同様に、心拍数や睡眠、活動量などを24時間測定する。違いは画面がないことだ。データの確認はスマートフォンアプリで行う。

「他のウェアラブルは常にビープ音を鳴らし、『起きましょう』『動きましょう』と通知してくる。オーラにはそれがない」とスウィーニー氏。ユーザーが主体的にアプリを開いたときだけデータを確認する設計だ。



Ouraのダグ・スウィーニーCMO（筆者撮影）

最大のメリットは装着感の軽さだ。Oura Ring 4の重さは紙1枚分という軽量設計で、バッテリーは5〜8日間持続する。毎晩充電が必要なスマートウォッチと比べ、睡眠時も含めて常時装着しやすい。

アクティビティ検知は一般的にスマートウォッチのほうが優れているが、Oura Ring 4は40種類のアクティビティを自動検出。ランニングやウォーキングだけでなく、家事やガーデニングなど日常的な活動も認識する。「すべての動作をカウントすべき」というオーラの考え方が反映されている。

10年の蓄積が生む「体の翻訳機」

競争が激化する中で、オーラの強みは何か。それは2013年の創業以来の蓄積だ。

同社はこれまでに250万台以上のリングを販売し、179カ国にユーザーを持つ。2025年の売上高は前年比倍増の800億円、時価総額は7000億円を超えた。研究開発には数億ドルを投資し、25人のPhDと医師を抱える。

「オーラは体の翻訳機だ」とスウィーニー氏は言う。複雑な生体信号を分析し、睡眠、コンディション、アクティビティの3つのスコアに集約。さらにストレスと回復力、心臓の健康、女性の健康機能など、18カ月で24の新機能を追加してきた。



アプリではストレス値の推移や睡眠の質を詳しく表示できる（筆者撮影）

最新のOura Ring 4では「スマートセンシング」技術を搭載。センサー経路を前世代の8個から18個に増やし、測定精度を27％向上させた。

この継続的な機能追加を支えるのが、月額999円（年額1万1800円）のサブスクリプションモデルだ。基本的な3つのスコアは無料で確認できるが、詳細な睡眠ステージ分析、ストレスの可視化、体温変化の追跡など、より深い健康インサイトを得るには有料会員になる必要がある。「サブスクリプション導入前は、これほど頻繁なアップデートは不可能だった」とスウィーニー氏は語る。

急成長市場でオーラが8割のシェア

調査会社IDCによると、2023年の世界スマートリング市場は88万台で、オーラが80％のシェアを占めた。2位はインドのUltrahuman（ウルトラヒューマン）で12％。2024年は170万台、2028年には320万台まで成長すると予測されている。

日本市場について、IDC Japanの井辺将史アナリストは「2023年、2024年ともに数千台程度の市場で、ほとんどがOuraで占められている」と説明する。一方、アジア太平洋地域全体では2023年の約14万台から2024年は約49万台へと急成長している。

市場規模でみると、調査会社Stratistics MRCによれば、2024年の世界市場は2005万ドル（約31億円）で、2030年には1億9065万ドル（約300億円）に達する見込みだ。年平均成長率は30.9％という高成長が期待されている。

これまでスマートリング市場は、オーラやUltrahumanなどの専業メーカーが牽引してきた。しかし状況は変わりつつある。

2024年7月、韓国サムスン電子が「Galaxy Ring」を発表した。初期出荷40万台という強気の数字は、オーラが過去6年間で販売した個数とほぼ同等だ。報道によると、予約好調を受けて年内生産数を100万台に引き上げたという。価格は400ドル（約6万5000円）で、サブスクリプション費用は不要。



サムスンのヘルスケア型スマートリング「Galaxy Ring」。日本では2025年2月に発売された（筆者撮影）

「巨大グローバル企業であるサムスンの参入で、スマートリング市場の注目度は飛躍的に高まった」と井辺氏は指摘する。「サムスンがRingデバイスで成功すれば、他のビッグテックも同市場に参入してくると思われる」。

その他、女性向けに特化したEvie Ring（エヴィーリング）や、最軽量をうたうRingConn（リンコン）など、新規参入も相次いでいる。

睡眠時間世界最短の日本市場

興味深いのは、日本市場の特殊性だ。オーラがこれまでに蓄積した日本ユーザーのデータによると、日本人の睡眠時間はアメリカやフィンランドより1時間少なく、世界最短レベル。一方でストレススコアは世界的に見て低い水準にある。

「日本人の健康状態は複雑で、一人ひとりのレベルで理解される必要がある」とスウィーニー氏。内閣府の調査では、日常生活で悩みや不安を感じる人の約3分の2が、自分の健康を心配事として挙げている。

日本でのオーラユーザーは30〜40代男性が中心だが、20代女性が過去半年で43％増加している。同社は過去にソフトバンクの直営店でGen3モデルを販売していたが、今回のOura Ring 4では初めて本格的なマーケティングを展開。渋谷や新宿での大規模広告展開、日本語サイトのリニューアル、カスタマーサポート体制の強化などを実施する。



日本では交通広告の展開などでユーザー獲得に注力する（筆者撮影）

販売はソースネクストがパートナーとなり、ヨドバシカメラとビックカメラの店頭では、日本特製のディスプレイでサイズ確認も可能だ。



オンラインで購入する場合は事前にサイジングキットを購入して自分に合う大きさを確かめる必要がある（筆者撮影）

スマートリングは、画面を見る必要がないぶん、スマートウォッチより「意識しない健康管理」を実現できる。睡眠時も違和感なく装着でき、充電頻度も少ない。一方で、リアルタイムでのデータ確認や、通知機能などはスマートウォッチに劣る。

両者は競合というより、異なるニーズに応える製品だ。サムスンはGalaxy RingとGalaxy Watchの併用を推奨している。IDCは、スマートリングがスマートウォッチ市場の一部を侵食する可能性を指摘しつつ、新たなユーザー層も開拓すると予測する。

井辺氏は「スマートウォッチの利用者のうち、バイタルデータの取得や健康管理を目的に使っていた人は、スマートリングに乗り換える可能性が高い」と分析。「電池持続時間や睡眠時の着用感など、目的を限定すればスマートウォッチに勝る利点が多くある」と指摘する。

2024年のスマートウォッチ市場は約1億6100万台。スマートリングはまだその100分の1程度だが、サムスンの参入で認知度は確実に高まった。健康意識の高まりと技術の小型化により、指輪型デバイスは新たな健康管理の選択肢として定着しつつある。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）