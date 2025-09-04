¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ºÇ²¼°ÌµåÃÄÁê¼ê¤Ë¡ÈÄË¤¹¤®¤ë¡É2Ï¢ÇÔ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤â¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Îµ¤Ç÷¡Ä¡ÖÄË¤§¤Ã¡ª¡×¤ÈÀä¶«¸å¤ËÆâÌî°ÂÂÇ
ÂçÃ«¤¬¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÁê¼ê¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢´°ÉõÉé¤±¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÁê¼ê¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö2.5¡×¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤ê¡Ö20¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ÃØ³¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ø¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾×·â¤Î46¹æ¥¢¡¼¥Á
¡¡Á°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ193.1¥¥í¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ö46¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¥Ö¥é¥¯¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿±¦ÏÓ¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.58¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤È¤Ï½éÂÐÀï¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡0¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¥í¡¼¥º¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Ê»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó°ì»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï»°ÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Æâ³Ñ¤Ø¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ÇµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÃÄË¤§¤Ã¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¶«¤ó¤ÀÂçÃ«¡£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç°ìÎÝ¤Ø¶î¤±È´¤±¤¿¡£9²óÆó»à¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÆü¤«¤é¤»¤¤äÉ¡µÍ¤Þ¤ê¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ²óÈò¡£¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤Ïº£½µËö¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢5Æü¤«¤é¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º3Ï¢Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ÇÂÎÄ´¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]