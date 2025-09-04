【ファミマ限定】「hana by hince」ウォーターグラスティントに秋の限定カラーが登場 - モンブランミルク、マロングラッセの2色
VIVAWAVE Co.,Ltd.は9月12日、ファミリーマートと共同開発したメイクアップブランド「hana by hince」の「ウォーターグラスティント」の限定カラー2種類(各990円)を一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。
hana by hince「ウォーターグラスティント」(990円)
同ブランドは、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さで試せるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開している。
今回、ブランドのシグネチャーアイテムであるウォーターグラスティントから、季節に合わせた初の限定カラー色を発売する。"マロングラッセ"コレクションと題し、秋の定番スイーツである「モンブラン」と「マロングラッセ」からインスパイアされたカラーを展開する。単色使いだけでなく、重ね付けしても異なるニュアンスを楽しめる。
hana by hince「ウォーターグラスティント 05モンブランミルク」(990円)
「05モンブランミルク」は、柔らかい栗の実をたっぷり包み込んだまろやかなモンブランクリームのように、ほのかにピンクを感じる温かみのあるヌーディーなブラウンベージュ。
hana by hince「ウォーターグラスティント 06マロングラッセ」(990円)
「06マロングラッセ」は、艶やかなマロングラッセのように、深みと透明感を両立したシックなボルドーブラウン。
