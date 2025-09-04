【ファミマのお得リレー】対象のジョージアとサンドイッチ各種をセットで買うと100円引きに
ファミリーマートは9月2日、「ファミマのお得リレー」第5弾として、対象のジョージアとサンドイッチ各種を一緒に買うと合計金額から100円引きとなるキャンペーンを開始した。
サンドイッチとジョージアのペットボトル飲料がセットで100円引き
原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いている。このような状況下で少しでもおトクに買い物してもらえるよう、同社では「お得リレー」を継続して実施している。
第5弾となる今回のキャンペーンでは、コカ・コーラ「ジョージア」のカフェラテまたはブラック(ホット飲料は対象外)と、サンドイッチ・ロールパン・バーガー・トルティーヤ・ピザサンド(常温のパンおよび冷凍食品は対象外)のいずれかをセットで購入すると、100円引きとなる(「対象のセット」1セットごとに値引き)。実施期間は9月2日から9月15日まで。
