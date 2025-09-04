赤沢経済再生相は４日午前、米国のトランプ政権の関税措置を巡る閣僚級協議に出席するため、米国に向けて羽田空港を出発した。

７月に日米間で合意した５５００億ドル（約８１兆円）の対米投資に関する共同文書の作成に向けて最終調整を行う。「相互関税」の特例措置に関する大統領令の修正や、自動車・自動車部品の関税を引き下げる大統領令の早期発出も促す考えだ。

赤沢氏は先月末にも訪米を計画したが、事務方で協議すべき点が見つかったとして取りやめていた。赤沢氏は出発前に記者団の取材に応じ、「事務的な協議は整った。大統領令を可及的速やかに発出してもらうことが必要だ」と述べた。自民党幹部は３日夜、米側が近く大統領令を発出するとの見通しを示した。

日米合意の５５００億ドルを巡っては、日本側は政府系金融機関による出資や融資、融資保証を合計したものだと説明する一方、米側は米国の指示で日本が投資する金額だと主張し、双方の見解に食い違いが生じている。

一方、赤沢氏は自民の臨時総裁選実施の是非について問われたのに対し、日米関税合意の実施や賃金上昇の実現に石破内閣が引き続き取り組むべきだとの認識を示した上で、「必要ない」と語った。