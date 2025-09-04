世界最大の氷山「Ａ２３ａ」を捉えた航空写真/MOD/Getty Images

（ＣＮＮ）英国南極観測局（ＢＡＳ）は３日、世界最大の氷山「Ａ２３ａ」の崩壊が急速に進み、複数の巨大な塊に分裂したと発表した。

Ａ２３ａは、１９８６年に南極のフィルヒナー・ロンネ棚氷から分離。「世界最大の氷山」として観測が続けられており、崩壊前の重さは約１．１兆トン、面積は３６７２平方キロに及んでいた。

ＢＡＳの専門家アンドルー・マイヤーズ氏はＡ２３ａについて「急速に崩壊して巨大な塊がはがれ落ち、そうした塊自体が米国立氷河センターの定義する大型氷河になっている」とＣＮＮへの電子メールで指摘した。

Ａ２３ａの面積は現在、約１７００平方キロにまで縮小しているという。

Ａ２３ａは３０年以上の間、南極のウェッデル海の海底に座礁していたが、恐らく縮小が進んだために海底を離れて漂流を開始。２０２０年には海流に流されて渦流に巻き込まれ、一時的に動きが止まっていたが、２４年１２月に再び動き始めた。２５年３月には大陸棚に衝突して座礁し、５月に再び漂流し始めていた。

崩壊に至った経緯についてマイヤーズ氏は「５月に漂流が始まって以来、英領サウスジョージア島周辺を反時計回りに流れる強い海流に乗って漂流していた」と指摘。「いずれこの海流に乗って北東へと運ばれるだろう」と予想する。

サウスジョージア周辺では過去にも、２０２１年の「Ａ６８」や２３年の「Ａ７６」のような巨大氷山が崩壊しており、Ａ２３ａもいずれ「同じような運命をたどる」（マイヤーズ氏）見通し。

Ａ２３ａの分裂によって世界最大の氷河になった「Ｄ１５ａ」（面積約３０００平方キロ）は、マイヤーズ氏によると「オーストラリアのデービス基地に近い南極大陸沿岸部でほぼ静止している」という。

Ａ２３ａは現時点で世界２番目の大きさを保っているが、今後数週間で分裂が進み、状況は「急速に変化するだろう」とマイヤーズ氏は予想。海水温が上昇して春が到来すれば、「それ以上追跡できなくなるほど小さく」分裂するだろうとしている。

氷山の分離や融解は過去数十年で増えており、壊滅的な海面上昇を引き起こす可能性が指摘されている。