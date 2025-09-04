【007 First Light】 2026年3月27日 発売予定 価格：8,910円

IO Interactiveは、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「007 First Light」を2026年3月27日に発売する。価格は8,910円。PlayStation Storeにて予約受付が開始されている。

本作は、独自の解釈で再構築したジェームズ・ボンドのオリジナルストーリーを描いた三人称視点アクションアドベンチャーゲーム。シリーズでお馴染みの緊張感あふれるスパイ活動と壮大なアクションを組み合わせて、IO Interactive独自のGlacierエンジンで一から開発されている。

本日9月4日に配信された「State of Play」では、同作の没入感あふれるゲームデザインと映画のようなアクションをフィーチャーしたふたつのミッションのゲームプレイ映像が公開された。

スロバキアでは、チェス大会を舞台とした隠密作戦から始まり、ラストは高地での対決へ、またロンドンではケンジントンの豪勢なパーティーへ潜入といったミッションではリアルな活気あふれる世界で、ボンドがスパイ活動の世界を初めて体験する様子を垣間見ることができる。

【007 First Light - State of Play Gameplay Deep Dive | PS5 Games [English]】

007 FIRST LIGHT (all source code, all other software components and certain audiovisual components only) (C) 2025 IO Interactive A/S. 007 FIRST LIGHT (certain audiovisual components) (C) 2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 007 FIRST LIGHT, JAMES BOND, and related James Bond trademarks authorized for use by IO Interactive A/S under license from Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Developed in association with Delphi Interactive LLC. All Rights Reserved.