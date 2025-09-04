【CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）】 11月中旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：4,378円）

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、「CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）」を11月中旬に発売する。価格はオープン。参考価格は4,378円。

本製品は、2つの冷却ファンを内蔵した、Nintendo Switch 2ドック用冷却ファンスタンド。ドックを製品の上に設置してUSBケーブルを接続するだけで、簡単に使用できる。また、風量調節ボタンで強・中・弱の3段階に風量を切り替えられる。

スタンド前面にUSB-AポートとType-Cポートを1つずつ搭載しているため、USB対応機器の充電・使用が可能なUSBハブとして役立つ。Switch2用ProコントローラーやWebカメラ、マウスやキーボードなど、様々な周辺機器を接続することが可能だ。

また、製品下部にRGB LEDを搭載しており、複数のカラーやパターンで光らせることができる（ON／OFF可能）。

「CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）」概要

発売日：2025年11月中旬予定

カラー：ブラック

対応機種：Nintendo Switch 2 ドック専用

セット内容：冷却ファンスタンド×1

素材：ABS

サイズ：約235×87×35mm

重量：約242g

※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。

※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。

※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。