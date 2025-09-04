サイバーガジェット、Switch2ドック用冷却ファンスタンドを11月中旬に発売
【CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）】 11月中旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：4,378円）
※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、「CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）」を11月中旬に発売する。価格はオープン。参考価格は4,378円。
本製品は、2つの冷却ファンを内蔵した、Nintendo Switch 2ドック用冷却ファンスタンド。ドックを製品の上に設置してUSBケーブルを接続するだけで、簡単に使用できる。また、風量調節ボタンで強・中・弱の3段階に風量を切り替えられる。
スタンド前面にUSB-AポートとType-Cポートを1つずつ搭載しているため、USB対応機器の充電・使用が可能なUSBハブとして役立つ。Switch2用ProコントローラーやWebカメラ、マウスやキーボードなど、様々な周辺機器を接続することが可能だ。
また、製品下部にRGB LEDを搭載しており、複数のカラーやパターンで光らせることができる（ON／OFF可能）。
使用例
「CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）」概要
発売日：2025年11月中旬予定
カラー：ブラック
対応機種：Nintendo Switch 2 ドック専用
セット内容：冷却ファンスタンド×1
素材：ABS
サイズ：約235×87×35mm
重量：約242g
※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。
※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。
※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。