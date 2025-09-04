ガンダムベース限定ガンプラ「HG ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード) GOLD & SILVER COATING SET」が9月13日発売！
【HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)GOLD & SILVER COATING SET】 9月13日 発売予定 価格：22,000円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)GOLD & SILVER COATING SET」を9月13日に発売する。価格は22,000円。
本製品は、短編映像作品「機動戦士ガンダムUC One of Seventy Two」と特別映像作品「Gのレコンギスタ FROM THE PAST TO THE FUTURE」に登場した「ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)」のゴールド仕様とシルバー仕様を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
ゴールドメッキ仕様とシルバーメッキ仕様の2機がセットになった超豪華仕様となっている。
「HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)GOLD & SILVER COATING SET」スケール：1/144スケール
