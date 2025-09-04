エアコンは壊れサイン会は12時間も　“中国ファンミで酷使”の議論が浮上した韓国俳優、事務所が立場発表【全文】

俳優イ・スヒョクの中国ファンミーティングにおける議論が提起された。俳優をあまりに酷使したという指摘だ。

【画像】「お前バカか」イ・スヒョクのDM公開

9月4日、所属事務所SARAMエンターテインメントは公式SNSを通じて、イ・スヒョクの中国ファンミーティングの進行に関連し、「イベント過程で発生した予期せぬ状況について、深く遺憾に思う」と明らかにした。

先立ってイ・スヒョクは8月30日、中国杭州で単独ファンミーティング「Eternal Magic Hour：赫然心动」を開催した。

しかし当時、会場のエアコンが故障する事態が発生。このような状況の中、イ・スヒョクが数千人に達するファンにサインするなどの“強行軍”が続き、イベント時間が当初予定していた6時間から約12時間まで延長された。

その後、イ・スヒョクのファンたちはSARAMエンターテインメントに対し、このような扱いに対する不満を提起した。

（写真提供＝OSEN）イ・スヒョク

これに対してSARAMエンターテインメントは、「当社は今回の事案をきっかけに、より良い方向に進むため最善を尽くす」とし、「何よりも与えられた状況で最善を尽くしたアーティストと、アーティストに向けた愛で共にしてくださったファンの皆様の真心がその意味を失わないことを願い、10年ぶりに実現した今回の出会いが皆にとって大切な記憶として残ることを願う」と伝えた。

あわせて、「ファンミーティングのために尽力してくださったすべての協力会社、スタッフおよび主催側の皆様に深く感謝する」とし、「ファンミーティングに参加してくださった方々だけでなく、俳優イ・スヒョクを常に応援してくださるすべての方々の真心を大切に心に刻み、今後の活動にさらに惜しみない支援を尽くす」と付け加えた。

SARAMエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。SARAMエンターテインメントです。

まず、「イ・スヒョク 1st Fanmeeting in Hangzhou」に関心を持ってくださったファンの皆様に深く感謝申し上げます。

私たちは、ファンの皆様とアーティストが共にするすべての時間が、いつも特別で大切な意味を持つと考えています。これによりイベントの過程で発生した予期せぬ状況について、深く遺憾に思います。当社は今回の事案をきっかけに、より良い方向に進むため最善を尽くします。

何よりも与えられた状況で最善を尽くしたアーティストと、アーティストに向けた愛で共にしてくださったファンの皆様の真心がその意味を失わないことを願い、10年ぶりに実現した今回の出会いが皆にとって大切な記憶として残ることを願います。

当社は今回の経験をきっかけに、関係者たちとさらに緊密に協力し、今後はより良い出会いを準備できるよう最善を尽くします。

ファンミーティングのために尽力してくださったすべての協力会社、スタッフおよび主催側の皆様に深く感謝いたします。そしてファンミーティングに参加してくださった方々だけでなく、俳優イ・スヒョクを常に応援してくださるすべての方々の真心を大切に心に刻み、今後の活動にさらに惜しみない支援を尽くします。

ありがとうございます。