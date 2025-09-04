&TEAM、韓国デビュー決定 冠ドキュメンタリー番組も放送「魅力を届けていけたら嬉しい」
【モデルプレス＝2025/09/04】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、9月3日に開催した結成3周年を記念したアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary［縁 DAY］』の公演内で、10月28日に『&TEAM KR 1st Mini Album ‘Back to Life’』（日本輸入盤は10月29日）をリリースし韓国デビューを果たすことを発表した。
【写真】&TEAM、抜群スタイル際立つ
&TEAMは、結成3周年を迎えたことを記念し、9月2日〜9月3日の2日間にわたり同イベントを開催。公演では、&TEAMのWolfDNAをみせつける「W.O.L.F. （Win or Lose Fight）」で幕を開けた。アニバーサリーイベントならではのステージとして、BTSのカバーを披露(9月2日は「Burning Up（FIRE）」、9月3日昼公演は「Run」、9月3日夜公演は「MIC Drop」)。炎の特効演出と力強いパフォーマンスで熱いステージをみせつけ、サプライズの歓声が会場いっぱいに響き渡った。
期待が寄せられたカバーステージ、EJ・NICHOLAS・JO・HARUA・TAKI・MAKIの6人が眼鏡をかけて登場し「What Makes You Beautiful」（One Direction）を爽やかに披露。続いてMAKIが「All That Matters」（Justin Bieber）を披露し、ギター演奏にあわせて伸びやかな歌唱力を存分にみせつけた。
FUMAは緊張感漂う静かな空間にマイクスタンドとともに登場。「I LOVE YOU」（尾崎豊）をしっとりと歌い上げ、会場はうっとりとするような雰囲気に。続いて、YUMAは高音が印象的な「You Were Beautiful」（DAY6）を披露し、力強くも切ない楽曲を高い表現力で歌い上げた。
お城を彷彿させるような映像が映し出されると、王子様ビジュアルのKとJOが登場。「Love so sweet」（嵐）を披露すると、会場が一体となって口ずさむ様子もみられ盛り上がりをみせた。グループいちのファッション好きであるNICHOLASは、自身でコーディネートした衣装で登場し、「Summer（Feat. BE’O）」（Paul Blanco,BE’O）をチルサウンドに溶け込む甘い声で歌い上げた。「スパークル」（RADWIMPS）を透き通った声で披露したTAKIは、普段の姿とのギャップをみせつけるような姿で会場を魅了した。カバーステージ最後には、EJとHARUAが「カブトムシ」（aiko）を披露し、2人の雰囲気にぴったりな優しい歌声とLUNE（&TEAMのファンネーム／※「E」はアキュートアクセント付き）に寄せた手書きのメッセージに癒されるファンが続出する様子が見受けられた。
FUMA・K・YUMAは、キャップとともにキレのあるヒップホップ調のダンスから、白シャツを纏いカメラをLUNEに見立てたセンセーショナルなダンスまで高い表現力でダンスメドレーを披露し会場を沸かせた。
8月に自身初のミリオン認定を達成したことを発表した3rd SINGLEのタイトル曲「Go in Blind（月狼）」のバンドバージョンや、トロッコでLUNEの近くまで駆けつけた「Feel the Pulse」など、様々な演出で会場を魅了。9月3日の夜公演では、アンコールを待つLUNEの声が会場に響くなか、突如映像が流れると、2022年9月3日の結成日から&TEAMとLUNEがともに歩んできた1097日分の思い出のシーンがスクリーンを駆け巡った。日本で結成して以来、“Japan to Global”を掲げ日本を中心に様々な活動を通じて、LUNEに支えられながらファンダムを拡大してきた&TEAMが、少しずつ大きくなる会場で公演をする姿や、アジアツアーやミリオン認定達成など一つずつ夢を叶えながら世界への道のりを着実に歩んできた姿が映し出されていく。
舞台に上がる前や大事な節目に「Go ONE！」の掛け声で集う&TEAMならではの円陣のシーンで映像が終わると思いきや、「Japan to Global Next Chapter LUNE Are You Ready？」とメッセージが映し出されると、『&TEAM KR 1st Mini Album ‘Back to Life’ 2025.10.28 release』の文字とロゴが映し出された。HYBE初の日本現地化グループとして前例のない道を歩んできた&TEAMとLUNEが次に歩む新たな1歩として、韓国デビューが発表され、会場は感動の涙に包まれた。
割れんばかりの大歓声のなかメンバーが再登場すると、&TEAM誕生のきっかけとなったオーディション番組「&AUDITION -The Howling-」のシグナルソングである「The Final Countdown（&TEAM ver.）」を披露。これまで&TEAMとLUNEが過ごしてきた時間を思い起こさせるステージで、大きく成長したメンバーの姿をみせつけた。最後のコメントでは、サブリーダーのFUMAが「LUNEの皆さん、韓国デビューです。ここまでこれたのはLUNEの皆さん一人ひとりの力があったから、応援があったから、愛があったから、一つになってここまでくることができました」とLUNEへの感謝を伝えた。
韓国出身のリーダーであるEJは「LUNEの皆さん、僕たち&TEAMがついに韓国デビューを迎えることになりました。長い間この瞬間を待っていてくださったLUNÉの皆さんのおかげで実現できたと思っています。韓国デビューをきっかけに、もっと広い世界へ、もっと遠くまで&TEAMの魅力を届けていけたら嬉しいです。その歩みに、ぜひLUNEの皆さんも一緒に進んでいただけたらと思います。本当にカッコいい姿をお見せできるように一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてください。そして、たくさんの応援をよろしくお願いします」 と思いを語った。続いてKは「たくさんのLUNEの皆さん、まだ会いにいけていないLUNEの皆さんも楽しんでいただけるよう準備している。世界のLUNEの皆さんに韓国の音楽番組で1位をとった姿を早くみせたい」と熱く意気込みを語った。
また、9月3日には、韓国デビューまでの約100日に完全密着した冠ドキュメンタリー番組「&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜」が放送されることが発表された。日本から世界へ新たな1歩を踏み出す9人の素顔を記録した本番組は、10月2日から毎週木曜日24時59分に日本テレビで全6回にわたり放送、さらにHulu特別版も配信される予定だ。最後には、「&AUDITION -The Howling-」のオリジナル曲「Melody（&TEAM ver.）」を披露し、会場を後にした。本公演はWeverseを通じて52の国と地域で視聴された。
&TEAMは、HYBEが初めて手掛ける日本発グローバルグループとして2022年12月にデビューして以来、日本を中心にグローバルに活動を広げている。2024年には4作品をリリース、年間300本以上の日本のテレビ番組に出演するなど精力的な1年を経て、総SNSフォロワー数を1年で約2倍（24年10月時点集計）に増加させるほど認知度を伸ばしてきた。そして、2025年4月23日にリリースした3rd SINGLE「Go in Blind（月狼）」が総出荷枚数100万枚を突破し、7月度ゴールドディスク認定において自身初の「ミリオン認定」を獲得するなど、日本を中心に人気を確立している。その人気は日本に留まらず、アジア最大級の授賞式「AAA 2023」において「Emotive賞」・「Best Choice賞」を受賞、「AAA 2024」において「アイコン賞」を受賞するなどアジアを中心に確実な人気を証明してきた。
これまで数々の韓国の音楽番組への出演に加え、2024年9月にはK-POP授賞式「ザ・ファクトミュージックアワード（THEFACT MUSIC AWARD、TMA）」において「Global generation」賞を受賞。さらに、2025年6月に実施したアジアツアーのソウル公演2日間・全3公演において、チケット発売と同時に全席が完売し、追加でオープンした視界制限席も完売した。この度、満を持して韓国デビューを果たすこととなった&TEAMは、グローバルグループとして“Japan to Global”を実現するための新たな1歩を歩むこととなる。（modelpress編集部）
◆&TEAM、カバーステージ＆ダンスメドレーで魅了
◆&TEAM、韓国デビュー発表
