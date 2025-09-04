SixTONES田中樹、兄との密着ショット話題「遺伝子最強」「メロすぎる」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/09/04】俳優などマルチに活躍する田中彪が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。舞台「ぼくらの七日間戦争 2025」（東京建物 Brillia HALLほか）で共演する弟でSixTONESの田中樹との密着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】田中樹「メロすぎる」と話題の兄弟ショット
彪は「東京公演ありがとうございました」と舞台の東京公演を終えたことを報告。「来週から大阪頑張ります」と10日から始まる大阪公演へ意気込み、自身の肩に手を置く樹との2ショットを公開した。
これまでも、樹が彪の肩に頭を乗せる姿や膝の上に座るショットなど、仲睦まじい様子を見せていた2人。今回の投稿にも、ファンからは「2人のイチャイチャ見られて嬉しい」「遺伝子最強」「甘えん坊な樹くん可愛すぎる」「尊い」「仲良しで癒やされる」「イケメン兄弟」「表情がメロすぎる」といったコメントが寄せられている。
1985年に宗田理により書き下ろされた「ぼくらの七日間戦争」（角川文庫・角川つばさ文庫刊）を舞台化した本作は、東京建物 Brillia HALLを皮切りに、大阪、愛知、熊本など全国5カ所にて上演。樹は同作で舞台初単独主演を務め、主人公の菊地英治を演じる。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1962850317269336404
【Not Sponsored 記事】
